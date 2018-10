El PSOE afirma que La Salina mantiene a la comarca de Ledesma «incomunicada» Alcaldes y ediles socialistas de la comarca de Ledesma reunidos en el Ayuntamiento de Zamayón. / WORD Denuncia que el acceso a las nuevas tecnologías en los municipios de la zona es imposible o difícil, y los caminos y carreteras se encuentran en un estado lamentable REDACCIÓN / WORD Domingo, 28 octubre 2018, 13:17

Alcaldes y concejales socialistas de la comarca de Ledesma exigen a la Diputación de Salamanca la inmediata puesta en marcha de políticas de empleo activas y efectivas como «elemento fundamental, e indispensable, para luchar y combatir la despoblación que sufre no solo esta zona sino toda la provincia y el mundo rural de Salamanca». Así lo han acordado en un encuentro mantenido en el Ayuntamiento de Zamayón, en el que estuvieron presentes la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Carmen García, y el diputado provincial de zona, Francisco Martín del Molino, y donde se estudió y se puso como ejemplo al propio Consistorio de Zamayón en lo que a la aplicación de este tipo de políticas se refiere, ya que importantes medidas adoptadas y puestas en marcha por el equipo de gobierno municipal -a pesar de las continuas trabas administrativas-, afirman, ya están dando sus frutos en la lucha contra la despoblación.

En este sentido, los ediles socialistas consideran que existe una necesidad tan latente que la Diputación de Salamanca tiene que priorizar, y no puede demorar más, como es «la contratación de las obras de los Planes Provinciales y otros programas de la institución provincial para que no ocurra como en los ejercicios anteriores, donde el retraso se acumula año tras año y dificulta a los ayuntamientos la gestión no solamente de infraestructuras sino también de creación de empleo».

Los alcaldes y concejales socialistas reunidos en Zamayón manifiestan sus quejas y reivindican el desarrollo de programas como el de elementos etnográficos, cuyas obras no han comenzado y llevan más de un año de retraso, y «la imperiosa necesidad de convocar el Plan de arreglo y conservación de caminos que tan útil resulta para municipios de la provincia, poniendo como ejemplo los caminos próximos a pueblos como Zamayón, El Arco, Valdelosa o San Pelayo de Guareña, donde estas infraestructuras son imprescindibles».

Nuevas tecnologías

Otro de los aspectos destacado en este encuentro de ediles del PSOE en la comarca de Ledesma fue el de las nuevas tecnologías, denunciando «el pésimo acceso, por no decir nulo, a internet, la telefonía móvil e incluso la TDT».

Tanto en este tipo de servicios, como en la red de infraestructuras, señalan los socialistas, «no existen políticas por parte del equipo de gobierno del PP en la Diputación salmantina, donde, todo se queda en promesas y proyectos de futuro que nunca llegan al presente del mundo rural».

«El Partido Popular abandona a los pueblos y cuanto más pequeños más abandonados los tiene», afirma el diputado provincial de zona, Francisco Martín del Molino, quien lamenta que la institución provincial tenga «un presidente, Javier Iglesias, más preocupado por acumular cargos, también es senador, y por obstruir y votar en contra en la Cámara Alta de las medidas en beneficio del Estado del Bienestar puestas en marcha por el Gobierno de España, que por trabajar en beneficio de los pueblos y sus habitantes en la provincia de Salamanca».