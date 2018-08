La provincia genera 290 empleos en julio de mano de la construcción Oficina del Servicio Público de Empleo en Salamanca. / LAYA Los sindicatos alertan sobre la temporalidad y la precaridad: se firmaron más de 13.000 contratos y no hubo ni 1.200 altas en la Seguridad Social DANIEL BAJO / WORD SALAMANCA Viernes, 3 agosto 2018, 11:16

El Ministerio de Empleo desveló ayer los datos de creación de empleo del mes de julio. Según éstos, Salamanca generó 290 puestos de trabajo durante el mes pasado, con lo que el número total de desempleados está, a día de hoy, en 22.045 personas.

Los guarismos siguen la buena tendencia apuntada hace unos días por la Encuesta de Población Activa del INE, aunque los datos no coinciden plenamente. La EPA, después de todo, es una encuesta trimestral, mientras que los informes ministeriales se presentan cada tres meses y no están basados en encuestas. Sea como fuere, la provincia de Salamanca está a punto de caer por debajo de los 22.000 desempleados.

El verano es una buena época para el empleo. El turismo, las vacaciones y todo lo que los acompaña (guías, animadores, personal de hostelería, refuerzos en bares y cafeterías, transportes, sustituciones de los empleados fijos...) suelen tirar del empleo durante 3-4 meses todos los años y eso se deja sentir en los datos ministeriales. El comercio también es una fuente de puestos de trabajo durante estas semanas.

Repuntes

Los sectores más boyantes en Salamanca han sido la construcción, los servicios y la agricultura, por ese orden. En el primer se crearon 180 empleos, en el segundo 91 y en el tercero 72. Los servicios y la agricultura son los puntos fuertes de Salamanca y el considerable repunte de la construcción pueda interpretarse en clave de regreso de un sector vapuleado durante casi una década. De hecho la Agrupación Empresarial de la Construcción y sus Servicios Auxiliares de Salamanca (Aconsa), apunta en un comunicado que «este descenso de desempleados coincide con la temporada de mayor trabajo y contrataciones en el sector de la construcción que comienza en primavera y se mantiene los meses de verano». El presidente de dicha agrupación, Javier Tamames, asegura que «las cifras publicadas son positivas pero podrían ser mejores si no hubiera escasez de mano de obra cualificada» y añade que «en estos momentos y desde hace ya meses, la construcción está experimentando una recuperación que no se corresponde con la oferta de trabajadores del sector. No hay oferta para la demanda actual», afirma.

Por otra parte, la industria perdió 28 empleos. También aumentó el número de desempleados entre los vecinos que nos buscaban trabajo con anterioridad.

El mes de julio ha corroborado una buena tendencia que dura ya un año. La comparación con los datos de julio de 2017 deja en buen lugar al mercado laboral salmantino, aunque siempre hay algún 'pero'. La parte buena es que el número total de desempleados ha caído en 1.958 personas desde julio pasado y eso siempre hay que celebrarlo. La parte menos buena: Salamanca es la provincia de la región en la que menos población abandonó las listas del paro, porcentualmente hablando, durante este año (un 8,1% del total). En términos absolutos ha creado más empleos que la mayoría, pero el porcentaje de gente que ha salido del desempleo es el más bajo de Castilla y León.

Valoraciones

Las valoraciones de los datos de julio siguen una tónica general de cautela, tanto entre las centrales sindicales como en las patronales. Las primeras advierten sobre la estacionalidad y una temporalidad «marcada a fuego» en el mercado laboral de la provincia. En UGT «seguimos insistiendo» en que la recuperación no se traduce en empleo estable «ni en la calidad de las nóminas». UGT aporta datos para apuntalar sus ideas: se firmaron más de 13.000 contratos pero apenas hubo 1.200 altas en la Seguridad Social y el 40% fueron a tiempo parcial.

CC OO reitera que «se mueve y crece la contratación pero envuelta de forma permanente en contratos precarios e inestables». «Que solamente un 9.18% de los contratos sirva para consolidar cotizaciones en la seguridad social a final de mes, no tiene otra lectura que la temporalidad está marcada a fuego en la forma de contratar de nuestras empresas».

Las patronales difieren, como es normal. Confaes considera que es necesaria «la creación de un plan integral de impulso a la actividad de autónomos y las pequeñas y medias empresas» y que las administraciones articulen «medidas que ahonden en la flexibilidad laboral como fórmula para combatir los bajos índices de productividad» de algunas compañías, mientras que el presidente de CES, José Vicente Martín Galeano, apunta que «el empleo está creciendo poco a poco» y «de manera discreta, estamos recuperando una situación de estabilidad laboral», aunque alerta contra «cualquier inestabilidad política» que «puede generar un retroceso en la senda del crecimiento».