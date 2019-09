Dos municipios firman un acuerdo de colaboración contra la despoblación Personas que asistieron el pasado sábado por la tarde a la firma del acuerdo entre San Miguel de Robledo y Cereceda de la Sierra. / M. MARTÍN SAN MIGUEL DE ROBLEDO Cereceda de la Sierra y San Miguel de Robledo, pueblos con menos de 70 habitantes, se unen para luchar contra el descenso de habitantes M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD SAN MIGUEL DE ROBLEDO Lunes, 2 septiembre 2019, 12:01

Mucho se habla en los últimos tiempos de despoblación, pero poco se hace para luchar contra este problema que afecta a toda España. Por ello, dos municipios de la Sierra de Francia han decidido tomar cartas en el asunto y ser ellos mismos los que busquen medidas contra el descenso de población en sus localidades.

Se trata de Cereceda de la Sierra, con 66 habitantes empadronados, y San Miguel de Robledo, con 56, los que en la tarde del sábado firmaron un Acuerdo de Colaboración contra la Despoblación. Convenio que firmaron los alcaldes de ambos pueblos, Pedro Domínguez Sanz y Laureano Mata Iglesias, así como representantes de las asociaciones de las dos localidades: José Luis Domínguez Álvarez, presidente a la Asociación Cultural Amigos de Cereceda de la Sierra; María Mata Pérez y Mª Mar López González, responsables de la Asociación Cultural Arroyomuerto Activo; y Manuel Martín Iglesias, propietario de Jardines del Robledo, donde se efectuó la firma.

Dicho acuerdo surge porque todos los implicados entienden que «la despoblación del medio rural es un asunto transcendental que les atañe, al que urge dar solución, y por eso deciden unir esfuerzos y comprometerse» en la medida de lo posible en varias cuestiones, que se reflejaron en un documento, en el que manifiestan que trabajarán «conjuntamente en la realización de un diagnóstico de la situación actual de cada pueblo y en el esbozo de soluciones frente a la despoblación».

Asimismo, promoverán «actuaciones en colaboración con las administraciones públicas pertinentes para potenciar, conservar y recuperar enclaves patrimoniales y culturales estratégicos».

Pero, además, exigirán y defenderán «el establecimiento de unos servicios públicos esenciales, accesibles y de calidad como presupuesto indispensable para mejorar el bienestar de la ciudadanía y contribuir a la fijación de población».

Ante estos retos no se quedarán parados y se comprometen a «difundir la riqueza cultural, patrimonial, gastronómica, paisajística, etc., de los municipios implicados en la iniciativa». Asimismo, afirman que tendrán que «plantear al menos una medida eficaz y correctora de la situación al año, en cada municipio. Así como una conjunta». Y como consideran que este problema, el de la despoblación, no es algo que únicamente les afecte a ellos dentro de su territorio, también se comprometen a «iniciar un movimiento de 'pueblos con futuro', integrando otros municipios de la Sierra de Francia para elevar peticiones de ámbito comarcal y establecer relaciones con asociaciones o entidades que suscriban los mismos objetivos a nivel regional y nacional».

De forma más concreta, también se acordó la organización de «actividades, encuentros y campañas de concienciación acerca del drama que supone la despoblación del medio rural y la necesidad de revitalizar este preciado entorno».

Y van más allá, ya que también propiciarán «la implicación de centros de formación de cara a fortalecer la viabilidad de proyectos y potenciar el emprendimiento y la innovación en el medio rural»; gestionarán «el apoyo de instituciones, colectivos o particulares que contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos» y divulgarán «ampliamente tanto el proceso, como los contenidos de interés que se vayan abordando fruto del presente acuerdo de colaboración».

La firma de este acuerdo se realizó durante un acto al que asistieron personas de diferentes pueblos serranos como Sequeros, Villanueva del Conde, Mogarraz, San Martín del Castañar, San Miguel de Valero, Herguijuela de la Sierra, San Esteban de la Sierra, Garcibuey, Cepeda, Santibáñez de la Sierra, La Alberca, Casarito, Tamames... pero también de Ciudad Rodrigo y Salamanca, y en el que se habló de propuestas de futuro, las cuales sólo se podrán conseguir si todos los pueblos se unen.