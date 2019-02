María Ángeles Ruano García renueva como directora de la ONCE en Salamanca Foto de familia de los nuevos responsabes provinciales y regionales de la ONCE. / MANUEL LAYA Natividad Sevillano Yague fue nombrada subdirectora en un un acto en el que participó el nuevo delegado territorial regional, Ismael Pérez REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Jueves, 14 febrero 2019, 19:36

La ONCE ha experimentado un aumento de ventas del 9,53% el año pasado en Castilla y León, lo que garantiza su nivel de inversión social destinada íntegramente a la mejora de la calidad de vida y a ofrecer oportunidades para las personas ciegas y con discapacidad de esta Comunidad Autónoma.

De hecho, en 2018, un total de 184 personas se incorporaron como nuevos afiliados a la Organización en Castilla y León al perder toda o parte de la visión, y recibieron un apoyo integral para intentar cubrir todas sus necesidades laborales, educativas, culturales, etc. como ya ocurre con los 4217 afiliados con los que cuenta la ONCE en la región, de ellos 380 estudiantes.

Por otra parte, en materia de empleo, la ONCE en esta Comunidad, ha realizado, 169 nuevas contrataciones, de las cuales 41 han sido contratos indefinidos; lo que supone un afianzamiento del empleo de calidad y sitúa la plantilla media de la Organización a finales de 2018, en 865 personas, de las cuales 735 son vendedores, todos ellos con discapacidad.

Todos estos datros se conocieron ayer gracias a la intervención de Rosa Mª Rubio Lázaro, nueva presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Mª Ángeles Ruano García, quien fue ratificada como directora de ONCE en Salamanca, y Natividad Sevillano Yague, nombrada subdirectora de la DAP de ONCE en Salamanca. Estos cargos, han surgido de las nuevas elecciones democráticas celebradas el pasado mes de diciembre en la ONCE,

Las directivas de ONCE, comprometieron su esfuerzo durante los próximos cuatro años para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y el resto de personas con discapacidad en Salamanca tratando de darles voz y atender sus requerimientos y necesidades.

En este acto, los responsables ONCE, contaron con la presencia de la Senadora del GPP Esher del Brio, la Concejala de Familia del Ayuntamiento de Salamanca, Cristina Klimowitz, Vicerrector de Politica Académica y Participación Social de la USAL, Enrique Cabero, Concejal del GP Ganemos, Gabril Risco, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González, así como de representantes de la discapacidad, tercer sector, y otras personalidades de la vida social, política, económica y cultural de Salamanca.

En el acto de presentación, Ismael Pérez Blanco Delegado Territorial de la ONCE en Castila y León, mostró su satisfacción por el trabajo realizado por la Organización durante los últimos cuatro años, y aseguró que abordan el nuevo mandato surgido de las urnas con la ilusión de cumplir los compromisos que contiene el programa de gobierno aprobado por el nuevo Consejo General de la ONCE.

En este sentido, recordó que la máxima de la Organización pasa por abordar el futuro siempre con la máxima ilusión, potenciando las áreas que favorecen la inclusión real, como son la educación, el empleo y la accesibilidad, sin olvidar lo importante que son otros aspectos de la vida como el acceso al ocio, al tiempo libre o a las nuevas tecnologías.