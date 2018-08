FÚTBOL - Segunda B Manu Molina: «Un play-off de ascenso es lo más bonito que te puede pasar» Manu Molina, con la camiseta del Salmantino en el Helmántico. / MARÍA SERNA El nuevo jugador del CF Salmantino, que llega tras llegar a un acuerdo con el Lleida, se ofrece para debutar ya mañana ante el Fuenlabrada si el míster lo considera oportuno JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Sábado, 25 agosto 2018, 14:02

El Salamanca CF UDS ha presentado esta mañana al por ahora último fichaje para su primer equipo de Segunda B, el CF Salmantino. Se trata del centrocampista creativo Manu Molina, que pertenecía al Lleida de Segunda B hasta este pasado viernes y que tras el acuerdo alcanzado entre los clubes se ha puesto a las órdenes de José Miguel Campos.

El jugador, que llegó a debutar en Primera División, señala que el reto debe marcarse «partido a partido. Todo depende de cómo vaya la temporada. Esperamos estar lo más arriba posible, todos los equipos de Segunda B quieren estar arriba, porque un play-off de ascenso es lo más bonito que te puede pasar. Mañana es el primer partido de Liga y queremos empezar con buen pie, que es lo importante».

Manu Molina, que tenía contrato con el Lleida, no dudó tras recibir la propuesta del club charro porque «desde la primera vez que me llamó Movilla para presentarme el proyecto, no me lo pensé. Quería darle las gracias a ellos por la paciencia que han tenido».

Sobre su forma de jugar señala que «demostrar en el campo que puedo llevar al equipo a mi ritmo, pero al final la gente que me vea prefiero que sean ellos los que me describan como futbolista. A mí me gusta tener el balón y dárselas a los compañeros». Las sensaciones desde que llegó a la disciplina del club han sido «buenas, el equipo es humilde y eso es importante, hay un grupo de buenos chavales, con experiencia también en la categoría. Esperemos que sea un año bonito y lleno de triunfos para poder mirar hacia arriba».

Manu Molina, recién llegado al Salmantino, sí que está disponible para debutar ante el Fuenlabrada mañana en el campo Fernando Torres: «Creo que sí, estoy inscrito y luego es el míster el que decide los 18 convocados, por mí encantando de ir a ayudar al equipo», finalizó el jugador.