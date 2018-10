FÚTBOL - Segunda B Lovato descarta el regreso de Movilla al Salamanca CF UDS y cifra en casi 900.000 euros el presupuesto de la plantilla Manuel Lovato, en Santiago de Compostela durante el ascenso del equipo a Segunda B. / MANUEL LAYA El empresario mexicano, nuevo presidente del club, analiza en la Cope los temas de actualidad de la entidad JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 15 octubre 2018, 17:08

El nuevo presidente del Salamanca CF UDS, el empresario mexicano Manuel Lovato, que asumió la presidencia de la entidad este domingo de madrugada tras la dimisión de Carlos Martín, ha sido entrevistado este mediodía por el programa deportivo local de la Cadena Cope.

El dueño del estadio Helmántico ha tocado varios temas de la actualidad del equipo como el comunicado de José María Movilla, exdirector general que dimitió el pasado martes dejando en mal lugar a Carlos Martín y al propio Lovato. El mexicano niega la imposición de jugadores. «Imagino que vendrá por mí pero no me doy por aludido. Cuando subimos a Segunda B había que profesionalizar el club. Víctor Iglesias me presenta a Movilla. Nos reunimos y entendíamos que él quería ser solo director deportivo y al final lo planteamos todo. Queríamos contar con el mayor número de efectivos porque son los que subieron de Tercera a Segunda B. Quedamos que 7-8 jugadores se quedarían y que luego él tendría 14 fichas libres para completar el equipo. Y en ese momento cuando le planteamos la situación y objetivos, lo acepta. Tyson, Martín Galván, Jehu, Marco Iván, Juanan, Coque, Tejedor, Amaro y Garban. Amaro se lo quedó no sé si por la presión de los aficionados. Y con Tejedor Víctor habló con él porque quería que se quedara dentro del club porque dio mucho por el Salamanca». Lovato añade que «yo no he impuesto jugadores, yo he llevado allí jugadores para tener un buen equipo. Pero si a un jugador no el da siquiera la oportunidad de jugar dos partidos. Nunca he dicho que pongan a uno. Nunca he hablado con ningún entrenador, pero sí queremos que se le de la oportunidad al jugador de que actúe uno o dos jugadores».

Otro choque con Movilla llegó cuando «me dijo que los partidos iban a ser a las 12 del mediodía y le digo que no puede ser porque yo en México tengo las 5 de la mañana y por tus ganas de jugar a esa hora no quiero levantarme yo a las cinco de la mañana para seguir el partido en domingo a esa hora. También creo que a la gente le viene mejor esa hora».

En este sentido, el nuevo presidente del Salamanca CF UDS reconoce que su relación con Movilla «no era ni buena ni mala porque no nos hablábamos desde que empezó al Liga. No tenía en cuenta nada. Al menos para que me contar lass cosas que iban a pasar».

Movilla también acusó al club de retrasar la firma del contrato del nuevo técnico, Antonio Calderón. «No retrasamos su firma. Él elegía lo que quería cuando y cómo quería. Yo solo dije que quería saber lo que pasaba. Firmó a un central (Morante) y no jugó ni un minuto. Y lo dejó fuera. Nos dijo que se equivocó pero que con el siguiente fichaje no lo iba a hacer ya y que iba a fihar una bueno. No dudo de su gestión del día a día pero la deportiva ha sido un fracaso. No lo digo por los jugadores sino por los resultados. Hemos tenido que prescindir del entrenador, un entrenador que trajo él. Le propusimos dos o tres alternativos pero él dijo que quería a José Miguel Campos. Dice que no está de acuerdo con su destitución y el que lo echó fue él. Imagino que si no está de acuerdo, se tendría que haber ido él también», expresó Manuel Lovato.

Sobre la marcha de Movilla añadió que «Pitu se marchó con María (temporada pasada) sin esperar cuatro o cinco días a esperar a ver qué pasaba. Él esperó un partido más y cuando la gente empezó a gritarle en el palco yo creo que fue eso lo que le hiso tomar la decisión de irse. Él tenía los poderes para hacer lo que le daba la gana pero últimamente no hablábamos nada, lo hablaba todo a través de Víctor (Iglesias). Sé que con Carlos (Martín) no se llevaba muy bien porque sus diferencias tendrían. Yo creo que al verse en una situación deportiva realmente mala después de la inversión que se ha hecho, el camino más fácil es irse. Yo creo que dice me voy y aquí dejo el muerto o porque realmente no se llevaba bien con Carlos. Conmigo no se llevaba bien ni mal».

Lovato también explicó el presupuesto de la actual plantilla del Salamanca CF UDS. «Ronda los 850.000-900.000 euros de gasto. Más o menos. Y luego había más dinero para fichar a jugadores buenos que yo lo aprobase (unos 400.000 euros). No fichar un jugador de 150.000 euros si no sabíamos si lo valía o no. No hubo nunca una llamada sobre eso«.

El dirigente, que descartó como segura la vuelta de Movilla al club, dijo sobre la designación de un nuevo director general que «nos podemos volver equivocar pero nos va llevar tiempo,. No vamos a hacer algo igual. La figura del director deportivo es necesaria pero no vamos a cometer los mismos errores».

En cuanto a la dimisión de Carlos Martín, Lovato se limitó a decir que «se va por una situación en la que él no tiene la culpa. Entiendo que a la gente no le guste» y acalaró con las anteriores deudas con proveedores y empleados del club que «eso es otro tema. Todos somos humanos y se cometen errores. Son temas internos de nosotros. Ahora estamos a cero con las cuentas que yo sepa, no se le debe a nadie y si se le debe a alguien es de los últimos 15 días. Pero no más. Las cuentas están sanas. Yo lo que he pagado es el déficit de cada año para empezar a cero la temporada siguiente. Pago lo que haga falta. Me falta algo más de conocimiento sobre este tema. Cuando llegué este año en verano vi el Helmántico un poco deteriorado. Hay muchas cosas que se dejaron de hacer. Sacamos el año a tirones».

«Cuando entramos al Salmantino en 2014 acordamos ayudar al club para que pudieran seguir compitiendo. Comprar el estadio Helmántico, el equiop estaba por entonces en Tercera División, no sabíamos que iba a ver un descenso administrativo. El plan era comprar el estadio y una vez hecho eso, ver el proyecto que se podría hacer. Nos comprometimos con Carlos y Ángel (Martín) a dar apoyo (económico) al equipo», añadió Lovato.

El mexicano quiso también aclarar la situación que se ha dado este verano con el centrocampista Jehu Chiapas. «Hizo la pretemporada en Salamanca y tenía una lesión y tuvo un problema de visado por el que regresó a México. El 31 de agosto que era cuando se cerraban los fichajes contábamos con que Jehu estuviera en la plantilla. Pero Movilla contrató a otro jugador y lo dejó fuera. Jehu tiene contrato en el futuro regresará dependiendo de lo que diga el técnico».

Por último, el nuevo presidente del Salamanca CF UDS mandó un mensaje a los aficionados de su club. «Tienen que creer en el Salamanca porque la gente de Salamanca está por encima de cualquier persona, de Movilla, del presidente que se ha ido... A veces hay cosas malas como insultos. He visto los dos últimos partidos y no me disgustaron ante el Coruxo. Lo hicieron bien en el campo que ahí es donde deben hablar realmente para que la gente se sienta orgullosa del equipo», finalizó.