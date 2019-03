Jorge Javier Vázquez:«A la television le debo mucho, pero al teatro he venido para quedarme» Jorge Javier Vázquez, en una imagen promocional del espectáculo. El popular presentador actúa mañana en el Palacio de Congresos de Salamanca interpretando su disparatada comedia musical 'Grandes éxitos' RICARDO RÁBADE SALAMANCA Sábado, 2 marzo 2019, 14:35

Jorge Javier Vázquez (Badalona, 1970) es el indiscutible emperador de los programas del cotilleo en la pequeña pantalla, donde ejerce de astuto domador de descarados colaboradores que descargan toda su virulenta artillería dialéctica contra las tribus del famoseo. Mañana actuará en Salamanca y lo hará en el marco de la gira que lleva a cabo por toda España con la representación, a partir de las 20:00 horas en elPalacio de Congresos, de 'Grandes éxitos', que es, tal como él mismo la define, «una comedia musical disparatada, de dos horas de duración y que es todo un canto a la amistad».

Bajo la dirección de Juan Carlos Rubio y con Inés león como compañera de escenario, la trama de 'Grandes éxitos' parte de que Jorge Javier Vázquez, que en el desarrollo argumental «es un presentador de televisión que curiosamente se llama como yo», ha decidido grabar un disco, pero pone para ello tres condiciones irrenunciables, como son que el disco en cuestiónse llame 'Grandes éxitos', que se grabe en un teatro con música en vivo, y que le acompañe, haciendo dúo, una artista que ha visto cómo su carrera ha ido languideciendo en los últimos años debido a sus múltiples adicciones, y que «ha acabado peleada conmigo después de lo que le pasó cuando ella vino a uno de mis programas». No en vano, la artista en cuestión –Blanca del Bosque, interpretada por Ines León– visitó el plató de 'Sálvame' para ganar un dinero que necesitaba y no entendió que Jorge Javier no la protegiera de las terribles acusaciones de los colaboradores. A partir de ahí se juraron odio eterno y su amistad quedó truncada.

«Me siento feliz y encantado actuando», comenta el popular presentador, quien derrocha sinceridad cuando reconoce que «la televisión me ha dado mucho», lo cual no es óbice para afirmar que «yo siempre digo que he venido al teatro para quedarme».

La travesía musical en la que se embarca el público cuando acude a la representación de 'Grandes éxitos' es de lo más variopinta y engloba desde boleros hasta «guiños a la revista musical y a las vedettes».