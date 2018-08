La incertidumbre del diésel casi duplica las matriculaciones de gasolina en julio Vehículos circulando por una de las avenidas de la capital salmantina. / LAYA El sector de automóviles de Salamanca hace una llamada a la calma ya que no hay ninguna medida en firme que afecte a sus vehículos EVA CAÑAS / WORD SALAMANCA Miércoles, 22 agosto 2018, 12:05

Seis de cada diez turismos del parque de vehículos de Salamanca tienen un motor diésel, un total de 106.448, frente a los de gasolina, que suponen el 37%, muy por detrás de los primeros, con 64.868. Como apuntan desde la Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres(Aesat), en un determinado momento, «el diésel ha supuesto un 80% de las ventas en España».

Pero la tónica ha cambiado en el primer semestre del año, donde se ha producido un incremento progresivo de las matriculaciones de vehículos gasolina frente a los diésel, y que se han disparado en julio, tras el anuncio por parte del Gobierno de una posible subida de impuestos y restricciones a los motores diésel. En este sentido, el presidente de Aesat, Sergio Pérez, reconoce que los comentarios realizados «sin tener nada claro de lo que sucederá, no beneficia al sector sino todo lo contrario, perjudica».

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de matriculaciones de los primeros siete meses de 2018, se han producido un total de 7.015 y de ellas, 4.110 fueron de gasolina (58%) y 2.760 de diésel (39%). Por meses, desde enero siempre se han matriculado más vehículos gasolina que diésel, por ejemplo, en enero fueron 580 y 408 respectivamente. Pero el mes con una mayor diferencia entre ambos ha sido julio, cuando casi se ha duplicado el número de coches gasolina frente al diésel, 702 y 369. El 65% fueron de gasolina.

Desde enero se ha mantenido una tendencia alcista de los coches gasolina frente al diésel

El presidente de Aesat si reconoce que algunos clientes si les han manifestado sus dudas tras el anuncio del diésel por parte del Gobierno:«Nos preguntan que qué pasará, que si va a desaparecer o que si les van a cobrar más impuestos», relata Sergio Pérez. Y asegura que no saben muy bien qué decirles, «la información no está clara en ese sentido, pero las marcas no van a dejar de invertir en el motor diésel, y el error que cometen hoy en día es decir que contamina mucho más que uno de gasolina, y que se limita el tráfico en las grandes ciudades, pero no es cierto, la motorización del diésel que se vende en la actualidad tiene la etiqueta ECO, como la de un motor gasolina, y no tiene limitación ni restricción para circular».

Sergio Pérez considera que la información aportada al respecto por parte del Gobierno ha sido un acto «muy irresponsable», y añade que ha sido «sin hablar con fabricantes o distribuidores, y sin decirnos cómo se va a legislar o regular eso, porque de la noche a la mañana no se puede pasar de quitar un 80% de las ventas del motor diésel, y eliminarlo, porque destrozas a la industria de este sector».

En este sentido, este responsable de Aesat aclara que en los coches de motorizaciones recientes, de los últimos cinco, seis o siete años de compra, «no van a tener problemas», pero sin embargo, los de hace 15 años o más, «se irán limitando, aunque ya no es un problema de diésel sino de seguridad».

Al respecto de la antigüedad de los vehículos en Salamanca, desde esta asociación precisan que está por encima de la media, «de las más elevadas de España», de unos 12 años o más de antigüedad, aunque SergioPérez matiza que «si ha llevado las revisiones periódicas en talleres oficiales o libres, con el mantenimiento que les corresponde según el fabricante, son coches que pueden circular y conducir». Pero si lamenta que la provincia salmantina esté muy por detrás del territorio nacional en renovación del parque de automóviles. En este sector y a pie de calle, más allá de las estadísticas, han notado una tendencia a igualar o superar la venta de coches gasolina frente al diésel:«El comentario de las instituciones ha afectado, pero yo transmitiría un mensaje de tranquilidad a los de motor diésel, aún no está decidido los impuestos impositivos, y tampoco si habrá limitaciones», detalla Pérez. Además, añade que las marcas se están adaptando a la normativa europea.