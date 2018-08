«La implicación de los vecinos permite conseguir un gran ambiente festivo» Javier Bolao, alcalde de Cantalpino / WORD Javier Bolao - Alcalde de Cantalpino Los festejos taurinos, las verbenas, el desfile de peñas y los concursos de patata y pinchos marcarán unos días para celebrar entre todos REDACCIÓN / WORD Cantalpino Sábado, 11 agosto 2018, 11:43

Aunque ya se vienen celebrando actos desde el pasado día 5, el pregón del día 14 será el pistoletazo de las Fiestas de Verano en honor al Virgen de la Asunción, en Cantalpino. Un programa variado con los festejos taurinos y las verbenas como protagonistas, que hará disfrutar a vecinos y visitantes hasta el día 23, cuando concluirá el concurso de pincho de feria.

El alcalde, Javier Bolao, nos comenta las novedades y otras muchas cosas sobre el pueblo.

- Comienzan las fiestas de verano de Cantalpino, unas celebraciones que han contado con un importante preludio festivo, ya que desde el pasado día 5 ha habido diversas actividades, ¿cómo han resultado?

–Este año participamos en el programa Noches de Cultura que organiza la Diputación Provincial y que se compone de actividades culturales y actuaciones siempre de gran calidad y con atractivo para los vecinos, tenemos estos días una bonita exposición de fotografía en el Centro Cívico y ya ha habido una actuación musical de música folk y una obra de teatro que han gustado mucho, habrá una proyección de cine al aire libre y la actuación del Ballet Nacional de Paraguay que es espectacular. Todo ha ido muy bien hasta el momento, se nota las ganas de participar de todos los vecinos y está resultando una muy buena introducción a las fiestas patronales

- En la programación de las fiestas de este año, ¿hay alguna novedad respecto a ediciones anteriores o se sigue la misma línea?

Seguimos la misma línea, los gustos de los vecinos están muy asentados y todo el mundo prevé ya los actos que va a haber, pretendemos que haya la variedad necesaria para cumplir con todos los gustos, de la gente joven, de los niños, de los mayores …

–¿Qué es lo que más demandan los vecinos de Cantalpino para estos días? ¿y lo que más atrae a las gentes de otros pueblos?

–Por supuesto que los festejos taurinos y las verbenas con buenas orquestas. En los festejos taurinos hemos llegado en años anteriores a un nivel de calidad que es difícil de mantener, pero creo que lo hemos conseguido con el festival con la participación de figuras del toreo, una buena corrida de rejones porque el toreo con caballos gusta mucho en la localidad, y además tenemos la presentación ante su pueblo de Ismael Martín, cantalpinés alumno de la Escuela de Tauromaquia, que tiene muchas cualidades para llegar lejos en este mundo del toreo.

- ¿Cuáles son los actos más destacados, bien por tradición, por vistosidad o por cualquiera otra cuestión?

–En la tradición ya está muy asentados los actos en honor de Sor Eusebia Palomino, religiosa cantalpinesa que fue beatificada por Juan Pablo Segundo, que son una Misa y una ofrenda floral. Además tienen tradición el desfile de la peñas, el concurso de tortilla de patatas, el concurso de pinchos entre los bares. Y por supuesto los festejos taurinos, con los encierros urbano y campero, que atraen a muchos aficionados de toda la comarca.

–¿Qué presupuesto se destina para estas fiestas?

–Tenemos una previsión de 65.000 euros solo para actos festivos, y además hay otras cantidades para competiciones deportivas.

-¿Todo es sufragado por el Ayuntamiento o cuenta con colaboración de algún tipo?, ¿los vecinos también colaboran con alguna cuantía económica?

–Todos los actos son gratuitos excepto los festejos taurinos, que tienen unos precios muy módicos. En el coste de la edición del programa de festejos colaboran las empresas de la localidad y de la provincia que más trabajan en la localidad

–¿Qué es lo más complicado a la hora de organizar las fiestas: compaginar todas las actividades, conseguir aquello que demandan los vecinos o implicar a la gente para que todo esté apunto en el momento oportuno?

–En realidad nada es sencillo, exige mucha dedicación de los concejales y estos días es necesario estar pendiente de todos los detalles de la organización de los diversos actos. Contamos siempre con la colaboración de muchos vecinos para ayudar a que todo salga bien y esto es fundamental, porque sin la implicación del pueblo en sus fiestas no se conseguiría crear el ambiente propicio para la diversión y el relajamiento, que es el trasfondo para unas buenas fiestas. Hay muy diferentes gustos entre los vecinos y lo principal es tratar de satisfacer a la gran mayoría, porque el presupuesto es limitado y muchas veces hay que elegir y no se puede atender a todos los gustos.

–En otro orden de cosas, y hablando de gestión municipal, ¿qué balance realizaría del último año?

–En el último año estamos ejecutando muchas actuaciones que eran muy necesarias para dar mejor servicio a los vecinos y para mejorar la imagen del pueblo.

Cantalpino tiene un grave problema con el agua de suministro a la población, ya que actualmente el pueblo se abastece de un pozo que recoge aguas a poca profundidad, tiene un agua de óptima calidad pero que da un caudal insuficiente para abastecer a la población en verano, exige muchos gastos para eliminar los niveles de arsénico y nitratos, y además ocasionalmente ha presentado la presencia de herbicidas, aunque mínima. Para afrontar este tema estamos realizando un pozo de sondeo junto al actual pozo, e instalaremos nuevos sistemas de extracción y bombeo hasta el depósito, esta actuaciones van a costar más de 85.000 euros, y esperamos que con ello se solucionen los problemas de abastecimiento de agua para muchos años.

Por otro lado, muchas calles de Cantalpino presentaban deficiencias para su normal uso, debidas a la antigüedad de la pavimentación y los servicios urbanos, y por ello estamos renovando gran parte del pueblo, en total en esta legislatura vamos a gastar más de 600.000 euros en pavimentaciones, en total serán 23 calles, siendo el principal proyecto el de la renovación de la antigua travesía, que comprende las calles más importantes del pueblo como son la calle Santa María la calle Valladolid, que cruzan todo el pueblo pasando por el centro de la localidad, y por eso se ha tratado de conseguir unas calles con pavimento y aceras de calidad, priorizando el uso por las personas, lo cual actualmente ya es una obligación legal, pero compatibilizándolo con el tránsito de vehículos con comodidad y con las plazas de aparcamiento convenientes.

En cuanto al Cementerio de la localidad, el Ayuntamiento se ha tenido que hacer cargo de su gestión porque había agotado su capacidad, se han construido nuevos nichos y se ha adecentado y embellecido todo el recinto, se ha pavimentado la entrada y los pasillos. En total se han gastado hasta ahora unos 50.000 euros, está quedando un espacio digno y bonito, y seguiremos mejorando este servicio esencial.

La Casa Asistida Municipal es un importante servicio que presta el Ayuntamiento, y se ha realizado las obras necesarias para su adaptación a la nueva normativa sobre residencias para mayores, y además se han mejorado las instalaciones, con un coste de algo más de 25.000 euros.

Y por supuesto, en este último año hemos seguido dando empleo desde el Ayuntamiento a las personas que más lo necesitan, que ha sido uno de nuestros principales objetivos durante toda la legislatura.

–¿Qué proyectos tienen para lo que queda de legislatura?

–En lo poco que ya queda de legislatura vamos a conseguir arreglar el entorno urbano de la Iglesia Parroquial, que es nuestra joya arquitectónica, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento, actualmente su entorno se encuentra muy deteriorado y se merece un entorno bonito y cuidado, hemos adquirido el solar que está enfrente y tenemos el presupuesto necesario para las obras, pero estamos teniendo muchos obstáculos, a nuestro juicio injustificados, por parte de la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural.

Además tenemos ya el proyecto para la mejora de la actual travesía dela carretera SA-804, que es una carretera de la Junta de Castilla y León y hemos conseguido que la Consejería de Fomento vaya a invertir próximamente mucho dinero en renovar esta entrada principal al pueblo, con aceras nuevas y anchas, renovación del firme y señalización adecuada.

Y tenemos que terminar de arreglar los problemas con el agua de suministro a la población, realizaremos una campaña de detección de fugas en todo el casco urbano y renovaremos el equipo de eliminación de arsénico, todo lo cual necesitará un buen esfuerzo económico.

– A un año vista, ¿ha pensado en volver a presentarse a las elecciones

–Todavía no lo tengo decidido, ni siquiera me he planteado el tema aún.