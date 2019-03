Igea defiende la «captación de talento» pero critica las formas de Silvia Clemente Francisco Igea, durante el acto que protagonizó ayer en la sede de Ciudadanos. / ICAL El candidato en las primarias de Cs a la Junta considera que «la libertad de prensa y el debate abierto harán más grande al partido» ICAL SALAMANCA Sábado, 2 marzo 2019, 12:33

El candidato en las primarias de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se mostró partidario de la «captación de talento» aunque criticó las formas de su competidora Silvia Clemente, y consideró además que el mensaje de la otra candidata no es el adecuado.

En concreto, apuntó que ««todos procedemos de otros partidos o de la vida civil», aunque sobre la candidatura de la expresidenta de las Cortes aseguró que «no transmite el mensaje adecuado no por proceder del PartidoPopular sino por la manera de hacer las cosas y por la imagen que da», informó Ical.

Igea atendió a los medios de comunicación antes del acto que ofreció ayer en la sede de Ciudadanos en la capital salmantina. Hace unos días, Silvia Clemente también acudió a la capital del Tormes para participar en otro acto de campaña de cara a las primarias que ha puesto en marcha la formación naranja, pero en aquella ocasión, recordó, no habló con los medios de comunicación. En este sentido, Igea, pese a respetar las estrategias, defendió los actos abiertos ya que «Ciudadanos cree en la libertad de prensa, en poder decir sí o no y en no tener miedo».

Además, resaltó que su formación «se caracteriza por la transparencia y por el debate abierto». El candidato, que indicó no conocer ningún modelo de primarias cerrado a la prensa, aseguró que «es un proceso que no hará daño a Ciudadanos, sino que lo hará mucho más fuerte». Al hilo, recordó las palabras del 'jefe' Albert Rivera: «Las primarias son un bendito problema».

Regeneración

Con respecto a su programa político, dijo que se encuentra «en fase avanzada de elaboración», aunque remarcó que «el programa es muy importante pero también lo es el mensaje que se transmite». Por ello, aseguró que «Ciudadanos demostrará en Castilla y León que es quien dice ser: el partido que cree en las primarias, en la no profesionalización de la política y en la regeneración».

Cristina Díaz conversa con José Luis Mateos en el Ayuntamietnto. / LAYA Cristina Díaz cambia de opinión y no será candidata a la Alcaldía Cristina Díaz ha decidido finalmente renunciar a presentarse como candidata de Ciudadanos a la Alcaldía en los comicios municipales del próximo 26 de mayo.Pese a que la candidatura de la actual presidenta de laAsociación de Enfermedades Raras de Castilla yLeón ya era firme y en todas las quinielas políticas se daba por sentado queDíaz sería la baza electoral que usaría el partido naranja, en la noche del pasado jueves cambió de opinión y decidió echarse atrás en sus pretensiones.

Además, Igea explicó que «es el momento de la responsabilidad porque al elegir a un candidato se elige el mensaje que se va a transmitir», asegurando además que la actual etapa es una de las mas «ilusionantes» puesto que «se terminará con la mayoría absoluta» y para ello «es necesario escoger a la persona adecuada para representar esa ilusión».

Francisco Igea también expresó durante el acto electoral que celebró ayer su intención de «lanzar el mensaje de que las cosas pueden cambiar después de 32 años del Partido Popular en Castilla y León». Además, explicó que sin cambios en el gobierno «las comunidades se contaminan por el clientelismo y se producen situaciones en las que se pierde la independencia de la administración». Igea recordó también que se necesitan dos cosas para progresar: instituciones limpias y buena educación.