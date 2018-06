FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Un Helmántico de gala quiere ayudar al Salmantino a dar el primer paso hacia el ascenso Seguidores del Salmantino en el Fondo Sur del Helmántico. / ANTORAZ El equipo de Pablo Cortés busca un buen resultado ante el Compostela, campeón gallego, para afrontar en una semana en San Lázaro el asalto a la Segunda División B JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 17 junio 2018, 10:39

A dos pasos de la gloria. El CF Salmantino UDS, después de una irregular temporada, de meterse en la última jornada en el play-off de ascenso y de superar dos eliminatorias jugando la vuelta fuera de casa y sin resultados positivos, se encuentra también a 180 minutos de la Segunda División B, el reto marcado por el presidente Carlos Martín al inicio del curso y que ahora tiene tan cerca.

El equipo blanquinegro tendrá que hacer una nueva machada ahora superando en la ronda final a un campeón del grupo, la SD Compostela, primero del grupo gallego, que cayó en la eliminatoria de campeones ante el gran 'coco', el Espanyol B y que en la ronda de semifinales superó al Terrassa con remontada final en San Lázaro porque después de caer 2-0 en la ida, los pupilos de Yago Iglesias ganaron 3-0 en la vuelta.

El partido de ida se disputa esta mañana a partir de las 12 horas en el estadio Helmántico que, a excepción del derbi ante Unionistas, puede tener la mejor entrada de la temporada con más de 6.000 espectadores en las gradas. No estará sola tampoco la SD Compostela porque unos 500 seguidores del conjunto de Santiago se desplazarán hasta la capital charra para ayudar a los suyos a regresar a la Segunda B, una categoría a la que subió en la 2012-13 pero que perdió en la 2015-16.

El equipo de Pablo Cortés quiere hacer hoy a partir de las 12 horas su primer partido redondo en el Helmántico, algo que no ha hecho todavía en el play-off (empató 2-2 con el Poblense y 1-1 frente a la Mutilvera); la intención del técnico es que su equipo deje por fin la portería a cero siendo consciente del enorme potencial ofensivo de los suyos fuera de casa.

El Compostela se ha mostrado muy fiable toda la temporada lejos de casa -solo perdió dos partidos en la Liga regular lejos de San Lázaro- aunque en el play-off cayó tanto ante el filial del Espanyol (4-2) como en Terrassa. Eso sí, como Helmántico es casi un calco que 'su' San Lázaro por dimensiones y calidad del césped, los de Yago Iglesias confían en adaptarse mejor al terreno.

Regresa Rodri

En cuanto al once inicial, regresará al equipo de Pablo Cortés Rodri bajo los palos tras no haber podido estar en la vuelta frente a la Mutilvera por unos problemas estomacales, mientras que está la duda de si Amaro podrá llegar a la cita por unas molestias musculares de los últimos días. Si no está, Sergio Ramos podría ocupar su lugar en el once. El técnico charro ha citado a todos los efectivos dispoinibles y tiene las bajas seguras por lesión de Martín Galván y Miguel Ángel.