La localidad salmantina de Monterrubio de Armuña, en una imagen de archivo. Ayuntamiento de Monterrubio
Salamanca

Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña

Fueron los vecinos, alertados por el olor del cuerpo, quienes detectaron su presencia en una caseta abandonada

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:32

El cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición ha sido hallado este sábado en una caseta abandonado dentro del término municipal de Monterrubio de Armuña, en la provincia de Salamanca, según ha desvelado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Ical.

Fueron unos vecinos quienes, mientras paseaban por la zona en la mañana de este sábado, fueron alertados por el mal olor que desprendía el cuerpo y, tras acercarse a comprobar su procedencia, descubrieron el cadáver y dieron aviso a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar de desplazaron efectivos del área Judicial del Cuerpo Nacional de Policía para llevar a cabo las labores de levantamiento del cadáver y cerrar la investigación pues, al parecer, y según las mismas fuente, se trata de una persona sin hogar y no hay signos de muerte violencia.

