El accidente se produjo este viernes en la mina de Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea Arnaldo García

La Junta declara dos días de luto por los mineros muertos en el accidente de Cangas del Narcea

Una de las dos víctimas residía en la localidad leonesa Villablino, que revive la tragedia del pasado marzo, cuando otros cuatro vecinos fallecieron en la explosión de la mina Zarréu

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:42

La Junta de Castilla y León ha declarado dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido en una explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias. Uno de ellos era residente en la comarca leonesa de Laciana. De esta manera, el Gobierno autonómico «muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados», en un comunicado recogido por Ical.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, trasladó el «profundo sentir» de Castilla y León ante esta «terrible tragedia», y todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos. Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, que ha trasladado su pésame a los allegados del fallecido, ha demandado una investigación «para saber qué ha ocurrido y por qué».

La Junta ha estado en permanente coordinación con el Principado de Asturias, al que agradeció su intervención, así como a todos los servicios de emergencias que han participado en las labores de rescate y atención.

Con este accidente, la tragedia vuelve a cebarse con la comarca lacianiega que tras despedir en marzo a Ibán, Rubén, Jorge y Amadeo, ahora tiene que llorar la muerte de otro de los suyos, Anilson Soares de Brito, de 42 años. Natural de Cabo Verde pero vecino de Villablino, perdía la vida en la mina de Cangas del Narcea junto al asturiano Óscar Díaz, de 32 años, tal y como apunta Leonoticias.

