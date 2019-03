FÚTBOL - Segunda B El CD Guijuelo lo hace todo menos el gol ante Las Palmas Atlético (0-0) El meta de Las Palmas Atlético atrapa el balón tras una ocasión del CD Guijuelo. / CDG El equipo chacinero, que reclamó varios penaltis, no pasa del empate sin goles ante el filial canario en el Municipal OPTA Guijuelo Domingo, 31 marzo 2019, 17:41

El CD Guijuelo no pudo pasar esta mañana del empate sin goles pese a controlar por completo el partido ante Las Palmas Atlético. Tuvo ideas, juego y dominio, todo menos gol. Es el resumen más rápido del encuentro que disputó el CD Guijuelo en la mañana de hoy contra el conjunto canario cuya procedencia provocó que el partido se disputara por la mañana y que acabó con empate a cero. Las Palmas Atlético llegaba necesitado al Municipal, ocupando la plaza de promoción de descenso que no abandona con este empate.

Este punto deja al equipo chacinero octavo con 46 puntos, ya con un salto de cuatro puntos con respecto al Pontevedra, su predecesor, y a siete del play-off porque desde que el CD Guijuelo lograra la salvación virtual hace dos jornadas, los salmantinos solo han logrado un punto de los últimos seis tras caer la pasada jornada ante el Pontevedra (2-1).

El Guijuelo de Ángel Sánchez venía de perder su primer partido en dos meses, y encima contaba con dos bajas, las de Raúl Ruiz y Razvan por sanción. Sin embargo, la moral estaba muy alta y tenían buenas vibraciones de cara a la recta final de liga, que puede dar muchas alegrías al equipo y a su afición. Sin embargo, el muro invisible que a veces impide que el equipo consiga los resultados que merece, se volvió a poner delante de la portería rival, y los chacineros fueron incapaces de marcar en todo el encuentro.

Jonathan Martín regresó al once en la nueva defensa por las bajas, con las bandas ocupadas por Acosta por la izquierda e Iván por la derecha. De esa guisa comenzó el partido, en el que el Guijuelo cumplió el papel que todos esperaban ante un rival teóricamente inferior. Las ocasiones no tardaron en llegar de parte de los locales. Fuster tuvo en sus botas dos oportunidades claras nada más empezar, pero en lugar de marcar gol, se empezó a perfilar Josep, el guardameta visitante, como uno de los protagonistas del partido. Tras perder un poco de fuelle, el Guijuelo seguía dominando, pero sin premio.

Seguidores del CD Guijuelo y Las Palmas Atlético en el Municipal. / CDG

La segunda parte acentuó aún más todo lo vivido en la primera. El Guijuelo añadió a Borrego en ataque, quien junto a Fuster, Luque y Espina no dejaban de recibir balones con peligro, que acaban con continuos fueras de juego o en manos de Josep. Precisamente el árbitro no fue del agrado del equipo local, ya que los verdiblancos reclamaron hasta en tres ocasiones penalti por acciones del rival. Especialmente en una clara mano de la defensa dentro del área en la primera mitad y que el colegiado no señaló como pena máxima.

El equipo de Las Palmas se tomó el partido con más calma que el Guijuelo y espació sus cambios y trató de aguantar el chaparrón ilusionados por arañar un punto del feudo guijuelense. Al final el tiempo se echó encima de los locales, que lo intentaron hasta el último minuto, pero sin resultado, acabando el partido con un empate a cero que sabe a victoria para los canarios y con regusto a decepción para los locales.