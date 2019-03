FÚTBOL - Segunda B El CD Guijuelo con un 2019 de play-off para soñar con todo Pablo Espina corre para celebrar un gol junto a Luque y Razvan. / CDG Tras ganar este domingo al Rápido de Bouzas, los chacineros son séptimos a cinco puntos del play-off y no renuncian a nada JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Martes, 19 marzo 2019, 21:49

Se puede decir que el CD Guijuelo cerró este pasado domingo con su victoria ante el Rápido de Bouzas (1-0)su permanencia virtual en la Segunda División B una temporada más. El equipo de Ángel Sánchez, que es séptimo en la tabla del grupo I, alcanzó así la cifra de los ansiados 45 puntos cuando todavía restan nueve encuentros por jugarse. Como es lógico, ahora ya en la plantilla chacinera no se ponen límites y con el gran año 2019 que están realizando el reto puede estar en lograr una plaza para la próxima Copa del Rey -se clasifican los cinco primeros de cada grupo pero no se tienen en cuenta a los filiales por lo que aquí no 'cuentan' ni el Castilla ni el Atlético de Madrid B por ahora- o, si se pone a tiro, luchar por un play-off de ascenso a Segunda A que ahora mismo el CDGuijuelo tiene a cinco puntos (UDSanse, tercera; Cultural, cuarta; y Castilla, quinto, tienen 50 puntos), una fase de ascenso que el conjunto salmantino ya disputó en la temporada 2013-2014 cuando terminó cuarto del grupo.

Para explicar este gran resurgimiento en la tabla del conjunto del debutante Ángel Sánchez hay que analizar los resultados del año 2019. En la jornada 19, el CDGuijuelo estaba con 24 puntos solo tres puntos por encima del play-out de descenso y a cuatro del descenso directo Y ahí comenzó la actual racha chacinera a comienzos del año, justo cuando la plantilla empezó a recuperar sus efectivos lesionados.

En una hipotética clasificación de los partidos disputados solo en 2019, el CDGuijuelo sería el tercero mejor, es decir en puestos de play-off, con 22 puntos logrados en once encuentros, solo superado en este aspecto por el Atlético B con 24 -segundo en la tabla ahora empatado con el líder Fuenlabrada- y la UDSanse con 23 -tercera-. Los chacineros solo han perdido un encuentro desde que empezó el año (3-0 con el líder Fuenlabrada) pero el resto han sido seis victorias y cuatro empates.

Lo que no ha variado en todo el campeonato es la firmeza en el Municipal chacinero del CDGuijuelo: los de Ángel Sánchez son el mejor conjunto como local del grupo I con 34 puntos -solo ha perdido un encuentro, en el derbi ante Unionistas por 0-1 en plena plaga de lesiones-, los mismos 34 que la Ponferradina. Y es que los chacineros son el equipo con diferencia que menos goles ha encajado ante su afición, solo 5 (dos de la Ponferradina, y uno del Navalcarnero, Unión Adarve y Unionistas), los mismos que el Fuenlabrada.