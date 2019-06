García Marquina y Gerardo Rodríguez logran el IV Premio Francisco de Aldana Los poetas ganadores, García Marquina y Gerardo Rodríguez.. / WORD El jurado del certamen, convocado desde Nápoles, lo presidió Alfredo Pérez Alencart y el premio se entregará en Salamanca el 16 de octubre REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Domingo, 23 junio 2019, 12:16

Un jurado presidido por el poeta peruano-español Alfredo Pérez Alencart, profesor de la Universidad de Salamanca y columnista de El Norte de Castilla, acaba de conceder, ex aequo, el IV Premio Internacional 'Francisco de Aldana' de Poesía en Lengua Castellana, convocado desde Nápoles por el Circolo Letterario Napoletano. Los ganadores han sido el español Francisco García Marquina (Madrid, 1937) y el mexicano Gerardo Rodríguez (México D.F., 1960), por sus libros 'No sé qué buen color' y 'La última marea borra la sombra de la higuera', respectivamente.

Pérez Alencart destaca que «el premio se concedió por unanimidad y coincidió que hubo un empate en las puntuaciones. Por ello se decidió otorgarlo ex aequo a esos dos libros de excelente calidad poética. Abierto el documento con los datos de los ganadores, se supo que el madrileño García Marquina tiene numerosos premios de poesía y 23 poemarios publicados, mientras que el mexicano Rodríguez ganó hace pocos meses el I Premio de poesía António Salvado-Ciudad de Castelo Branco, concedido en Portugal, entre otras distinciones».

El libro de García Marquina aborda de forma lírica la presencia de Dios para el ser humano y el título es un claro homenaje al poeta peruano César Vallejo, cuando dice: «Pero yo siento a Dios. Y hasta parece/ que él me dicta no sé qué buen color». Sobre «La última marea borra la sombra de la higuera», el poeta Juan Antonio Massone, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, destaca: «Una voz poética abre paso al mar, a la sombra y a una higuera. Nada más parece ser necesario y el poeta viaja alma adentro. En este libro de lenguaje transparente, la inminencia y lo presente se funden en multitud de hallazgos. Las materialidades son expresión de un cavilar alado; y la vigilia, el sueño en el que se continúa el hacerse y el difuminarse de las formas habitadas del mundo. Libro espléndido que no será borrado ni en su sombra ni en su fulgor, por la última marea».

Este premio se está consolidando como uno de los certámenes de referencia, pues a esta edición se presentaron 451 libros de 19 países, especialmente de España y América Latina. De los mismos, quedaron 15 trabajos finalistas sobre los que emitió su juicio el jurado integrado, además de Alencart, por reconocidos poetas como el dominicano José Mármol, la cubana Lilliam Moro, el chileno Juan Antonio Massone, la ecuatoriana Ana Cecilia Blum y los italianos Beppe Costa, Antonino Caponnetto y Stefania Di Leo, directora de la entidad convocante.

Publicación y entrega

Las dos obras ganadoras serán publicadan bajo el sello de la entidad convocante en una edición artística de sólo cinco ejemplares, por la prestigiosa editorial Legatoria Artigiana Napoli. También será traducida al italiano por Stefania Di Leo, publicándose un libro en papel de tirada restringida, además de la edición digital bilingüe, que será difundida en portales y revistas de la Red, en formato de descarga libre. Los premiados están invitados a participar en el XXII Encuentro de Poetas Iberoamericanos a celebrarse en Salamanca los días 15 y 16 de octubre de 2019, el mismo que que celebrará a San Juan de la Cruz. En la antología general del Encuentro también se publicará una selección de textos de ambos, al margen de sus libros ganadores.

Sobre los ganadores

Francisco García Marquina (Madrid, 1937), es poeta, biólogo, periodista y escritor. Es un autor de amplio registro que ha publicado obras de poesía, narrativa, biografía, historia, crítica literaria, cuento y novela. En poesía ha publicado 23 libros y obtenido diversos premios. Entre sus poemario están: 'Cuerpo presente' (1970), 'Liber usualis' (1975), 'De la lluvia' (1979), Pavana (1982), 'Cuya memoria' (1985), 'Última galería (1992)', 'Por su olor propio '(1993)...., y el más reciente, 'Morirse es como un pueblo' (2016). En poesía ha ganado, entre otros, los siguientes premios: Aldebarán (Sevilla 1973), Ricardo Molina (Córdoba 1982), Rabindranath Tagore (Madrid, 1989), Rodrigo de Cota (Toledo 1990), Alfonso VIII» de poesía (Cuenca 1999), Ciudad de Badajoz (Badajoz, 2000), Tiflos (Madrid, 2000), Blas de Otero (Majadahonda, 2003), Miguel Labordeta (Zaragoza, 2008), Tardor (Castellón, 2011), Gerardo Diego (Santander, 2012), Conrado Blanco (León, 2013), entre otros muchos. También el accésit del Premio Adonais (Madrid, 1974).

Gerardo Rodríguez (México D.F., 1960). Ha publicado los libros 'Donde la noche' (1996, Editorial Verdehalago), 'Un blues para el insomnio' (Conaculta, 2004) y 'Con los restos del Violín' (Hebel, 2016, Accésit del Premio Francisco de Aldana, publicado en edición bilingüe). Poemas suyos están incluidos en las antologías 'Montante', 'Los ojos del espejo', 'El silencio'...., o 'Encuentro de Poesía CALCO 2014' (Cali, Colombia). Fue finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador (Salamanca, España, 2017). Y hace unos meses obtuvo el I Premio Internacional de Poesía António Salvado-Ciudad de Castelo Branco (Portugal), por su libro «Poemas de almanaque para entretener marionetas», el mismo que será entregado en septiembre en la ciudad lusitana y publicado en edición bilingüe, con traducción del maestro António Salvado.