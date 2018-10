La falta de profesor impide que se enseñe la religión islámica en las aulas Imagen de archivo del colegio Beatriz Galindo. / MANUEL LAYA El colegio Beatriz Galindo cumple todos los requisitos para impartir esta materia pero la Unión de Comunidades Islámicas aún no ha propuesto ningún docente RICARDO RÁBADE Salamanca Domingo, 21 octubre 2018, 12:35

. Los planes delcolegio Beatriz Galindo de introducir la religión islámica como una asignatura más en sus aulas, que iban a convertir este colegio de Educación Infantil yPrimaria de la capital en el primero de toda la provincia salmantina en impartir esta materia, no se han materializado. Pese a que la solicitud para poner en marcha la asignatura había sido autorizada y contaba con el pleno beneplácito de laDirecciónProvincial de Educación, por el momento la iniciativa no ha prosperado, dado que la Unión de ComunidadesIslámicas no ha seleccionado ni ha propuesto todavía el nombre de ningún profesor para impartir estos estudios, según confirmó laDelegaciónTerritorial de la Junta de Castilla y León.

La solicitud que remitió el CEIP Beatriz Galindo a la Dirección Provincial de Educación logró cosechar la correspondiente autorización, dado que se cumplía el obligado condicionante de que hubiera, al menos, diez alumnos interesados en matricularse y en estudiar la nueva materia.

La Consejería de Educación, como en todos los casos precedentes que se han detectado en la Comunidad, siguió entonces el procedimiento establecido y se puso en contacto el pasado mes de julio con el secretario general de la Unión de Comunidades Islámicas de España, que es el órgano competente para proponer profesores. Se trata de una situación similar a la que se origina, por ejemplo, cuando resulta preciso contratar nuevos profesores de Religión Católica para un determinado colegio e instituto, dado que en esos casos la solicitud para seleccionar un docente especializado se remite al Obispado de la Diócesis católica correspondiente.

En este proceso de contratación también debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que el perfil del futuro profesor reúna diferentes aspectos, como un buen dominio del español para impartir las clases y que tenga un determinado nivel formativo.

Horarios y retribución

Además, hay otras cuestiones que deben ponderarse, como es el horario que tendrá el docente y su correspondiente retribución económica, ya que es la Administración autonómica la que se encarga de formalizar la contratación y abonarle las nóminas, aunque sea siempre considerando la propuesta previa formulada por la Unión de Comunidades Islámicas.

Otro aspecto a concretar, si finalmente la Unión de Comunidades Islámicas realizara una propuesta a la DirecciónProvincial de Educación, es la organización de las clases, ya que la normativa permite concentrar a todos los alumnos cuyos padres hayan solicitado para sus hijos esta asignatura concreta en un único grupo para recibir la formación, con independencia del curso en el que se encuentren matriculados.