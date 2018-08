FÚTBOL - Segunda B Debut de altura para el Salmantino La plantilla del Salmantino posa para El Norte de Castilla en el Helmántico. / MANUEL LAYA El equipo charro visita al Fuenlabrada, tercero los dos últimos cursos en el grupo I JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 26 agosto 2018, 11:44

Llegó la hora de la verdad para el CF Salmantino. El equipo charro debuta esta tarde en Segunda División B y lo hace por todo lo alto ante un rival que la pasada temporada se clasificó para el play-off de ascenso a Segunda. Será las 19 horas en el campo Fernando Torres ante el Fuenlabrada cuando el club del Helmántico dispute su primer encuentro en la categoría de bronce tras remodelar casi toda la plantilla del ascenso: apenas quedan con ficha por ahora Amaro, Jehu Chiapas, Tyson y Martín Galván -lesionado-. El resto son todo caras nuevas que capitaneará el veterano técnico murciano José Miguel Campos en un poderoso proyecto económico que quiere poner muy alto al CF Salmantino (el club ha cambiado su nombre a Salamanca CF UDS este verano en el registro pero la Federación Española sigue manteniendo el del curso anterior para Segunda B ya que realizó el cambio fuera de plazo para que se haga efectivo en esta campaña).

Esa renovación casi completa ha hecho que Campos haya tenido que ir trabajando en la pretemporada con muy pocos efectivos y haya sobrecargado de minutos a algunos de ellos, por lo que las molestias musculares han sido otro handicap a o largo del verano. Hoy serán bajas seguras Toño Vázquez, Vivi, Indiano, Martín Galván y Jehu Chiapas, además de José García, penúltimo fichaje. El que sí va en la convocatoria es Manu Molina, el último fichaje que ayer fue presentado. El técnico, ante la falta de un meta suplente, ha citado al canterano del filial Chuchi y también a Héctor, Sandoval y Alberto para completar la convocatoria.

Biel Ribas, ex de la UDS

El ambicioso proyecto del Salmantino, con uno de los presupuestos más altos del grupo I, tendrá hoy un gran rival para abrir boca: el Fuenlabrada ahora dirigido por Mere, ex del Cádiz B, que parte con la idea repetir play-off de ascenso a Segunda. Se ha reforzado con once fichajes, uno de ellos el meta Biel Ribas, ex de la desaparecida UD Salamanca, y mantiene a un veterano de Primera como el Cata Díaz. Son bajas jugadores como Sotillos, Jesús y Caballero. Eso sí, este verano perdieron piezas claves como el 'pichichi' Dioni, el meta Pol o Arruabarrena, Armando y Fran García.

Los madrileños acumulan 18 campañas en Segunda B, las seis últimas seguidas y las dos últimas terminando en el tercer puesto jugando la fase de ascenso a Segunda.