TRIATLÓN - Campeonato del Mundo Ironman Dani Gómez: «Hubiera firmado mi tiempo en Hawaii pero creo que podría haber bajado más» El triatleta salmantino debutó este pasado fin de semana en el Mundial Ironman de Hawaii

El Ironman de Hawaii -Campeonato del Mundo de esta especialidad en Kona- celebró este pasado fin de semana su cuarenta aniversario, una prueba en la que el alemán Patrick Lange se proclamó campeón mundial por segundo año consecutivo con un tiempo de 7horas 52:39, récord de la prueba. En ella el español Javier Gómez Noya, cinco veces campeón mundial de triatlón 'clásico' y subcampeón olímpico en Londres 2012 y que afrontaba su primer Ironman de Hawai, terminó 11º con 8 horas 11:41), mientras que Iván Raña, campeón mundial de triatlón clásico en 2002 y bicampeón europeo (2002, 2003)fue 25º con 8 h.27:52.

En la gran cita también estuvo presente un salmantino. No los habituales de los últimos años, los profesionales Clemente Alonso Mckernan -uno de los mejores del mundo en la especialidad- ni su hermano Michael Alonso Mckernan, sino el debutante Dani Gómez, charro afincado desde hace años por motivos laborales en Huelva y que realizó una gran prueba en su grupo de edad 35-39.

Dani, de 37 años, finalizó con un registro de 9 horas, 16 minutos y 19 segundos que le colocó en el puesto 45 de su grupo de edad de los 230 de su categoría (204 total en chicos de los 1.668 participantes y 222 de 2.306 de la clasificación general). El salmantino empleó 53:30 en el segmento de natación que le colocó noveno de su grupo de edad, 4:45:36 en la bici y por último en el maratón final empleó 3:32:14.

La valoración del charro sobre su estreno en Kona es positiva. «Si me hubieran dicho antes de empezar mi tiempo final de 9h16' sí que lo habría firmado sin dudarlo», significa Dani Gómez, que añade que «pero luego viendo lo rápido que se fue en el sector de bici... pienso que he perdido la oportunidad de haber rondado o bajado de 9 horas tal y como iba al salir de la t2». El triatleta charro, admirador de los hermanos Mckernan, explica que «nadé a mi nivel. La bici creo que también fue bastante buena (4h45'). Hice lo que tenía planteado. Sin tener grandes sensaciones pero bien también. Lástima que en la carrera no pude estar como debería. Pequeños detalles o errores propios pueden convertirse en grandes 'problemas»' Y en esta distancia más aún», relata.

«La primera vez en Hawaii siempre es complicada. Mira Gómez Noya por ejemplo. La prueba es una fiesta del triatlón, una experiencia vital donde hay muchísimo nivel (cada año más). Si tuviera que decir algo negativo es que está algo masificada. Destacar la organización y la labor de los voluntarios, que es la mejor que he visto. Muy agradecido por los mensajes de ánimo e interés de familia, amigos, conocidos... siguiendo la carrera de madrugada», finaliza Dani Gómez.