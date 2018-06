FÚTBOL - Fase de ascenso a Segunda B Cortés: «Nos vamos con un sabor agridulce, el Salmantino mereció un 2-1 al menos» Cortés, a la derecha, antes de empezar el partido ante el Compostela. / MARÍA CORTÉS El técnico del Salmantino señaló que «hemos acabado muy bien el partido, acosando y sometiendo al rival» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Domingo, 17 junio 2018, 17:12

El entrenador del Salmantino, Pablo Cortés, señaló tras el empate que «creo que hemos estado más compactos y competitivos en el primer tiempo que en los anteriores partidos en casa del play-off. El rival en otros partidos fueron superiores en ciertos momentos pero ante el Compostela lo hemos sido nosotros en todo momento. Una acción aislada en un centro lateral con una llegada desde atrás recibimos el golpe. Pero como este equipo tiene mucha vida y sabíamos que nos podíamos levantar, lo hemos hecho y en el segundo tiempo hemos merecido más de un gol», expresó para añadir que «necesitamos marcar allí con este resultado para subir a Segunda B que es el objetivo, confió en la plantilla. Hemos acabado muy bien el partido, acosando y sometiendo al rival en su campo en la segunda parte y eso es de agradecer al equipo. Nos vamos con un sabor un poco agridulce porque merecíamos ganar 2-1 al menos. Ocasiones hemos tenido muy claras. Vamos con mucha confianza y en Santiago, y ya lo demostramos en Sa Pobla y Mutilva, que queremos estar en Segunda B», expresó el preparador del Salmantino.

Con respecto al ambiente en la grada, Cortés significó que «es increíble lo que genera esta eliminatoria. Compostela y Salmantino tenemos un gran valor con las aficiones y el estadio y eso hace esta eliminatoria muy atractiva, es histórico porque incluso este ambiete se podría vivir en categorías superiores. Allí ellos en el último partido metieron unos 3.500 espectadores e imagino que ahora más pero desde aquí animo a que vaya nuestra afición a San Lázaro. Le pongo un 10 a la afición del Salmantino, ha estado espectacular, igual que durante toda la temporada, un equipo de Tercera que de media el Fondo Sur y Tribuna casi se llenen es importante para la ciudad».

Tanto Amaro como Ortiz se tuvieron que retirar del partido y el técnico expresó que «Amaro ha sido tras una carrera le dio un tirón muscular y esperemos que no sea grave, al igual que Ortiz tenía molestias en el cuádriceps».

Sobre su situación personal, la de tener a un partido al Salmantino de Segunda B, el preparador charro afirmó que «lo hubiera firmado, porque si me dicen hace un año que iba a estar aquí no me lo creo. Intento formarme para que puedan venir estas ocasiones pero no te imaginas estar a un paso de lograr algo histórico. Hay que ir con humildad. Tengo claro de que estoy aquí por los jugadores al igual que la confianza de Carlos (Martín) y Víctor (Iglesias)».