Sucesos El conductor del accidente de Galisancho declarará ante el juez cuando lleguen los contraanálisis Imagen del funeral por al muerte de los cuatro jóvenes fallecidos en el accidente. / LAYA Se enfrenta a una pena de hasta nueve años por el fallecimiento de cuatro jóvenes que se dirigían a Alba de Tormes REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Lunes, 29 julio 2019, 22:31

El fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, aseguró ayer que el juzgado de Salamanca está a la espera de tener los resultados de los contraanálisis para tomar declaración al conductor del vehículo del accidente en el hace ocho días murieron cuatro jóvenes en la carretera de Galisancho cuando regresaban de las fiestas de la pedanía de Santa Inés y se dirigían hacia Alba de Tormes, donde residían los ocupantes del vehículo siniestrado.

Según se desprende de sus declaraciones a RTVE, el suceso se trataría de un siniestro y no de accidente ya que, dada la forma en que se produjo, hubiese sido fácilmente evitable de no haberse consumido las sustancias que presumiblemente consumió el conductor. Además señaló que las sanciones administrativas por las que se le retiró el carné anteriormente no computan en esta nueva incidencia.

El conductor podría enfrentarse a una pena de nueve años de prisión por cuatro delitos de homicidio imprudente, ya que el nuevo código penal endurece las penas, al haber consumido presumiblemente drogas y alcohol y las especiales condiciones en las que se produjo el siniestro además del hecho de que hayan muerto varias personas.

La Guardia Civil realizó este mismo domingo una nueva y exhaustiva reconstrucción del accidente para intentar averiguar las causas.