La concejala salmantina de Cs Ana Suárez anuncia su dimisión si Silvia Clemente gana las primarias Ana Suárez, durante su comparecencia. / WORD Afirma que la dirección nacional de Ciudadanos está muy mal informada sobre la expresidenta de las Cortes REDACCIÓN / WORD SALAMANCA Lunes, 25 febrero 2019, 14:38

El revuelo por la irrupción en el proceso de primarias de Ciudadanos de la expresidenta de las Cortes y hasta hace unos días destacada miembro del PP regional, Silvia Clemente, no deja de crecer.

La concejala de Ciudadanos en Salamanca Ana Suárez convocó ayer de urgencia a los medios de comunicación para mostrar su total apoyo a Francisco Igea y rechazar la entrada de Clemente en el proceso de primarias del partido naranja, una decisión que calificó de «sucia» y «poco elegante». «Silvia Clemente no es Ciudadanos. Es una persona que viene por que tiene una ambición política desmedida», afirmó Suárez´ que anunció que si la expresidenta de las Cortes ganaba las primarias y se convertía en la candidata de Cs a la presidencia de la Junta de Castilla y León, presentará su dimisión de todos sus cargos en el partido naranja.

Ana Suárez afirmó que comparecía a título personal aunque con la convicción de que representa «a muchos afiliados de Ciudadanos» que no salen de su estupor con lo que está sucediendo «porque no entiende que una histórica del PP se haya convertido de la noche a la mañana en un convencida seguidora de Ciudadanos que ya quiere ser presidenta de la Junta con nuestro partido», señaló.

Además, aseguró que la dirección nacional de ciudadanos está muy mal informada respecto a Silvia Clemente, culpando sin citarlo a Pablo Yáñez, de esa desinformación respecto a la persona y las intenciones de Silvia Clemente. Además, auguró que de ganar las primarias la expresidenta de las Cortes, se produciría una ruptura muy grave dentro del partido en Castilla y León.

El alcalde y la blusa

Por otra parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a la pregunta de qué le parece el último movimiento de Ciudadanos sobre la posible candidatura de Silvia Clemente, ha respondido que este lunes le han enseñado una fotografía «en la que una persona aparece con una blusa muy naranja» y que él desconocía que «para incorporarse a otros partidos políticos bastara con cambiarse la blusa».

No obstante, en declaraciones a los medios, García Carbayo ha apuntado que él no está «en la cabeza de otras personas», aunque sí que ha apuntado: «Nosotros los que pertenecemos al Partido Popular somos personas que creemos en un proyecto, que sentimos un proyecto, no sabía que para incorporarse a otros partidos políticos bastara con cambiarse la blusa».