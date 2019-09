«El caballo de batalla de Valdefuentes son los 7 km que atraviesan el pueblo» Manuel Sánchez, alcalde de Valdefuentes y presidente de la Mancomunidad Entresierras. / M.J. GUTIÉRREZ VALDEFUENTES DE SANGUSÍN Durante los ocho años que lleva como primer edil ha luchado por el arreglo de la carretera y en esta legislatura continuará haciéndolo M. JESÚS GUTIÉRREZ / WORD VALDEFUENTES DE SANGUSÍN Martes, 17 septiembre 2019, 17:19

Los vecinos de Valdefuentes de Sangusín disfrutan desde hoy de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Carrascal, de las que habla el alcalde, Manuel Sánchez, quien también hace referencia en esta entrevista a la gestión municipal y a su nuevo cargo como presidente de la Mancomunidad Entresierras.

–Esta semana, Valdefuentes de Sangusín está de fiesta, ¿los que acudan a ellas encontrarán alguna novedad respecto a ediciones pasadas?

–Novedades, principalmente hay dos. La primera de ellas y que creo que es la más importante, que empezamos las fiestas hoy, con los actos propios del día 17, la misa en la ermita, aunque el ofertorio se deja para el sábado, que es cuando habrá más gente; y luego por la tarde tendremos canción española. Y la segunda novedad, es que el sábado por la tarde contaremos con algo que ahora está de moda como es una exhibición de cetrería.

–¿Las fechas de las fiestas siempre son las mismas o varían en función del fin de semana?

–Las variamos para que coincida con el fin de semana. El año pasado, como el día 17 era lunes, pues las adelantamos. Los últimos dos o tres años se han adelantado y han coincidido con las fiestas del Cristo de otros pueblos y este año tenía muy claro que prefería hacer algo el día 17, hoy, y todo lo gordo para el siguiente fin de semana, así no se coincide con nadie y damos opción a los vecinos de otros pueblos para que puedan venir. Desde que yo estoy de alcalde siempre lo hacemos coincidir con el fin de semana, para que puedan venir los hijos del pueblo que residen en otras localidades, aunque este año hagamos algo puntual el día 17. Hay que ser realistas, porque además de los hijos del pueblo, los que vivimos en él tenemos que trabajar y los niños tienen colegio y siendo en fin de semana todos pueden asistir.

–De todos los actos de estas fiestas, ¿a cuál suele acudir más gente?

–El que destaca es la misa en la ermita y el ofertorio a la Virgen, porque las fiestas son en honor a la Virgen del Carrascal. Los jóvenes quizás vayan más a las verbenas. Y también concurre mucha gente a la comida del domingo y como tenemos Divertilandia desde por la mañana, van todas las madres.

-Una persona que no conozca Valdefuentes de Sangusín, ¿por qué deberían ir durante estas fiestas?

-Por el ambiente, la unión que existe esos días, por los hijos del pueblo que vienen a compartir las celebraciones y porque son las fiestas principales del año. Pero también por las vistas que tenemos, por el patrimonio histórico, turístico..., entre los que destaca la iglesia y el paraje de la ermita con la plaza de toros, y que gusta mucho a la gente que viene y le llama la atención.

-En otro orden de cosas y hablando ya de gestión municipal, ¿habrá sido una satisfacción para usted volver a salir elegido alcalde con mayoría absoluta?

-Estoy contentísimo y agradecido por toda la gente que ha vuelto a depositar su confianza en mi, porque en Valdefuentes se vota por el sistema de listas abiertas, se vota a la persona, y además este año la sorpresa ha sido que hemos sacado los cinco que llevábamos en la lista y hemos dejado sin representación a la oposición, en este caso al Partido Socialista. Es un reto que me marqué cuando me decidí a continuar, me ha salido bien y el pueblo ha depositado su confianza en nosotros, lo que quiere decir que los ocho años anteriores no lo habré hecho mal.

-Además de un reto, el haber salido los cinco miembros de la lista también supone una gran responsabilidad.

-Sí, porque en los ocho años que llevo siempre me ha gustado contar con todos los concejales, tanto de mi partido como de otro. Me gusta que aporten algo, no que me den la razón, porque ven más diez ojos que dos. Me gusta escuchar a todo el mundo, tanto a concejales como a vecinos. Lo tengo muy claro y me gusta escuchar, dialogar y analizar las cosas; y después unas se pueden hacer y otras no.

-¿Proyectos para estos cuatro años?

-Para mi el caballo de batalla es siempre el mismo: la carretera, los siete kilómetros que atraviesan el pueblo, por lo menos los cuatro que enlazan con la carretera de Béjar-Ciudad Rodrigo. Cuando alguna empresa alimentaria se ha interesado por implantarse en el pueblo, por tener el terreno mucho más económico que en Béjar, Guijuelo o Ledrada, todas ponen la pega de la carretera, que no tiene las medidas óptimas para pasar un camión o para encontrarse con otro coche. Y por eso, sigo luchando para que nos hagan una carretera un poco decente tanto para facilitar la implantación de una industria como para poder fletar un autobús en plan turístico y enseñarle la iglesia, la ermita, las fuentes... Pero si un autobús no puede subir pues no se van a interesar. En este caso, y hablo por experiencia propia, el otro día cuando me operaron del brazo cuando iba en el coche vas saltando y saltando, y un enfermo que vaya en el coche va mal... O si hay una emergencia y tiene que venir una ambulancia, si tienes una carretera digna tardará menos que estando así. Pero eso es el caballo de batalla que llevo en los ocho años anteriores y por el que seguiré luchando en esta legislatura.

Por otro lado, está el tema de la depuradora. Es algo que he hablado con más compañeros de partido y alcaldes de la zona, yo como alcalde de Valdefuentes no voy a hipotecar mi pueblo por una depuradora que a día de hoy la veo innecesaria en el municipio de Valdefuentes, porque aquí no hay industria ni vertidos ni residuos y cada vez vamos teniendo menos vecinos. O bien se hacen cargo las administraciones, en este caso Junta y Diputación, y luego el mantenimiento es el mínimo para que lo podamos asumir, o no podemos hacerla.

Otro de los retos que tengo para esta legislatura es conseguir la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) para la ermita y la plaza de toros, para intentar tener actuaciones allí y poder recuperar en los años venideros algún festejo taurino.

-Junto a esos retos, imagino que en el día a día está el mantenimiento de servicios e infraestructuras.

-En un Ayuntamiento tan pequeño como el nuestro siempre hay que estar haciendo muchos números, siempre hay que estar pendiente de las averías, del agua que en verano tiene que venir del embalse de Navamuño, de una farola que se estropea... de gastos con los que no contabas; y hay que intentar que no te quiten días de doctores, que el enfermero vaya tres días como hasta ahora. Intentar no perder, al menos, lo que tenemos. Y respecto a infraestructuras: alumbrado, alcantarillado, todo esto lo tenemos, nos falta un poco de pavimentación; porque mi reto hasta ahora era tener a todos los vecinos que viven todo el año en el pueblo con una pavimentación digna y hasta ahora lo he conseguido. Difícilmente en Valdefuentes se llegará a asfaltar todo el municipio, porque tiene mucha extensión, pero lo principal y lo básico ya está asfaltado.

-Desde hace unos días, además de alcalde de Valdefuentes de Sangusín es el nuevo presidente de la Mancomunidad Entresierras.

-Sí, y quiero agradecer a mis compañeros su voto de confianza el pasado día 6 cuando se hizo la votación y ya les dije que pondría todo mi empeño. Es un reto que me ilusiona y seguiré la línea de mi predecesor, Antonio Agustín Labrador, al que estoy agradecido y también le agradezco el buen trabajo que ha hecho. A partir de ahora ya no son sólo los vecinos de mi pueblo, sino los vecinos de los 16 municipios de la mancomunidad son tan importantes como lo pueden ser los del mío.

-Es una mancomunidad con muchos servicios...

-Sí, tenemos dos operarios, gestionamos la basura, intentamos buscar subvenciones para otro tipo de cosas que no entran en el día a día. Y a mi, particularmente, me gustaría llevar la red wifi a todos los municipios, intentar tenerlos lo mejor comunicados y también que perdamos el menor número de población, aunque por edad de la gente esto no es fácil, por lo que intentaremos que se queden en los pueblos, creando empleo y buscando alternativas para que la gente se quede en el mundo rural. Uno de los retos es conseguir un taller de empleo enfocado a geriatría y a las mujeres, que son el mayor paro de la zona; para que estas mujeres se puedan quedarse en sus pueblos y dar un servicio.