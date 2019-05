«IME Business School me ha aportado capacidades para afrontar casos reales» Juan José Díez Herrero, junto a unos silos de la Cooperativa Cobadu, la más importante de Castilla y León. / WORD Juan José Díez Herrero, responsable del área de comunicación de la Cooperativa Cobadu, valora la formación que ha recibido en la Escuela de Negocios de la USAL RICARDO RÁBADE SALAMANCA Miércoles, 1 mayo 2019, 13:46

El Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) sigue prestando un apoyo sustancial a las empresas agroalimentarias, para lo que cuenta con una importante ayuda financiera por parte de la Conserjería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Para conocer el alcance de este apoyo, entrevistamos a Juan José Díez, que ha sido seleccionado y formado por el IME y se ha iniciado al área de Comunicación en la cooperativa Cobadu, la primera empresa de Zamora y la cooperativa más importante de Castilla y León con más de 10.500 socios.

–¿Qué tal tu experiencia en IME Business School, La Escuela de Negocios de la Universidad de Salamanca? ¿Ha cumplido con tus expectativas?

–A pesar de venir de un mundo aparentemente ajeno a la administración de empresas, encontré en el IME un espacio perfecto para completar mi formación académica (Comunicación Audiovisual). Hasta que entré en el IME, siempre había enfocado mi vida profesional hacia el periodismo, sobre todo prensa escrita y radio, pero todo cambió y mi camino se centró el la comunicación corporativa. Gracias al entusiasmo de profesores y ponentes, comencé a sentir pasión por el mundo de la empresa persiguiendo siempre mi sueño: comunicar.

Gracias al papel que ha realizado la Escuela de Negocios durante mi formación en materias tan amplias, y al interés y voluntad por mi parte al querer reforzar mis conocimientos en diferentes ámbitos, además de mejorar mis habilidades comunicativas, considero que me he convertido en una persona más competitiva y formada después de la realización del MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias. Este máster ha cumplido totalmente mis expectativas, incluso las ha superado. He adquirido durante este año una inmensa cantidad de conocimientos y capacidades para afrontar casos reales que puedo aplicar en mi día a día, y estoy muy contento con los resultados.

–¿Cómo conociste IME Business School?

–Lo conocí gracias a mi etapa en la Radio de la Universidad de Salamanca, los dos años que estuve allí tenía contacto directo con toda la información de la Universidad, y el IME siempre estaba muy presente. Además, siempre escuché hablar a amigos y conocidos del IME como una oportunidad única para crecer profesionalmente.

–¿Qué formación realizaste? ¿Qué valoración haces de la misma?

–Cursé el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias con la especialidad en Marketing Digital. Como te comentaba anteriormente, era un mundo totalmente nuevo para mí, por lo que la valoración es muy positiva, todo desde el minuto uno fue enriquecedor. Desconocía casi por totalidad la administración de empresas y todo lo que giraba a su alrededor, y ésta creo que fue la clave para que me interesara más por los contenidos que se ofrecen.

–Las prácticas las llevaste a cabo en Cobadu, ¿sigues allí?

–Así es, completé mi periodo de prácticas satisfactoriamente, aprendiendo mucho a todos los niveles y contando siempre con la confianza de la cooperativa. Actualmente sigo en Cobadu, como responsable de Comunicación y con la ilusión del primer día viendo como crezco paso a paso, también a nivel personal. La posibilidad que me han brindado tanto el IME como Cobadu, hasta el momento, ha sido el giro profesional más importante de mi vida.

–¿Fue difícil el cambio de registro de periodista «de calle» a miembro de una gran organización?

–Siempre es difícil afrontar un cambio importante, en mi caso, pasé de buscar la información que necesitaba para mis trabajos periodísticos a ser yo quién la ofrece. Conozco bien el funcionamiento de un periódico o una emisora, y esto me ha permitido ahora ser mucho más empático a la hora de tratar con los medios de comunicación.

–Trabajas en la parte de comunicación, ¿Has cursado asignaturas relacionadas con este ámbito?

–Diría que todas las asignaturas han estado relacionadas, pues la comunicación corporativa es muy amplia y tanto en la parte interna como en la externa he podido aplicar conceptos de todas las asignaturas. Si tuviera que elegir las que más han marcado mi desarrollo profesional, me quedaría, en primer lugar, con Habilidades Directivas y Dirección de Recursos Humanso. A través de ellas he podido comprender la complejidad de una organización como Cobadu y los métodos aplicables al entorno de la cooperativa y me han servido sobre todo para tomar decisiones. Por supuesto, asignaturas como Tecnologías de la Información y Marketing Digital me han aportado conocimientos más dirigidos a mi departamento, y gracias a los contenidos de ambas he tenido las herramientas para actuar sin dudar en momentos clave.

–¿Crees que los conocimientos que adquiriste han sido útiles en tu actual puesto de trabajo?

–Cómo ya he mencionado antes, mi anterior formación no estaba ligada al mundo empresarial, pero gracias a la realización del Máster en Dirección de Empresas Agroalimentarias (MBA DEA), y a la especialidad que elegí, Marketing Digital, he podido desarrollarme tanto en el ámbito de empresa cómo introducirme en el mundo de la transformación digital. Esto quiere decir que, gracias a mi formación anterior unida a la brindada por IME Business School durante la realización de mi máster el año pasado, es por lo que me encuentro trabajando actualmente en el departamento de comunicación de Cobadú. No sólo cabe destacar todos los conocimientos obtenidos teóricamente hablando, sino también la relación tan cercana con los profesores y compañeros, con los que compartir día a día experiencias diferentes de cada una de las empresas dónde, o bien eran directivos de empresas unos, o bien realizaban en las mismas prácticas mis compañeros, era muy enriquecedor. El trabajo en equipo, el contacto directo con el mundo laboral, la interacción dentro y fuera del aula, la realización de casos prácticos de empresa... son valores destacados dentro de la Escuela de Negocios, que me han aportado un valor añadido después de la realización de mi grado en la Universidad.

–¿Cuáles son tus planes de futuro?

–A corto plazo, seguir aprendiendo en Cobadu y apasionándome con el cooperativismo, un mundo que conocí hace ya más de un año, y al que espero seguir aportando mi trabajo e ilusión durante mucho tiempo. El futuro me gusta observarlo desde lejos y con mucha paciencia. Por ahora, prefiero vivir al día y disfrutar de cada etapa con intensidad, si nos obsesionamos con el futuro hay veces que nos perdemos el presente, y eso es algo que por ahora no voy a permitirme. Lo que tengo claro es que seguiré formándome para mejorar, implicándome en los proyectos que se me presenten con humildad y esfuerzo y afrontar los retos venideros sin miedo.

–¿Cuál es la situación actual de Cobadu?

–Cobadu es en estos momentos la primera empresa de Zamora, la primera cooperativa de Primer Grado de Castilla y León y la segunda a nivel de toda España. Actualmente la componen más de 10.500 socios, ganaderos y agricultores, que forman una enorme red en una cooperativa que ha diversificado su actividad creando dos áreas: Ganadería y Agricultura. La actividad más importante de Cobadu sigue siendo la fabricación de piensos, al igual que en su origen, pero la cooperativa ha ido incorporando nuevos servicios, todos enfocados a las necesidades de sus socios. En el área de Ganadería, la cooperativa ofrece un servicio veterinario personalizado y comercializa las producciones ganaderas de sus socios, entre otras actividades. En cuanto al área de Agricultura, la cooperativa recoge cereales, oleaginosas y proteaginosas, y ofrece un asesoramiento agrario con un nutrido equipo de técnicos agrícolas, poniendo en valor una vez más la cercanía, confianza y compromiso con el socio.

–¿Qué opinas del crecimiento de IME Business School?

–Creo que es merecido, en gran medida por ser la conexión entre las empresas y el entorno universitario en Salamanca. Esta unión ha consolidado al IME y lo ha situado como referente en Castilla y León (y me atrevería que a decir que también a nivel nacional) por facilitar la formación, la inserción laboral y la profesionalización. Sin duda, el método de formación dinámico y basado en casos reales y la continua interacción con las empresas, permite a sus alumnos de disfrutar de experiencias única como ha sido mi caso, como un ejemplo más.

–¿Qué destacarías de IME Business School?

–Personalmente, me marcaron mucho las intervenciones de algunos de los ponentes con los que contó el IME para dibujarnos el sector desde sus organizaciones. Estas actividades me inyectaron una motivación especial, sus historias y experiencias me marcaron muy positivamente. Además, te permite conocer a muchos profesionales con los que compartir experiencias tanto en la etapa formativa como en la profesional. Pero yo destacaría, sobre todo, su filosofía de formación, que te permite especializarte a medida que te desarrollas profesionalmente en una empresa. Lo que te permite una formación real para desempeñar funciones, que es lo que buscan las empresas, en este proceso también juega un papel fundamental el apoyo de un mentor, que es un profesional del ámbito donde te vas a desarrollar y es externo a la empresa y a IME Business School, lo que supone el complemento perfecto.

–¿Qué perfiles hay en las aulas?

–Hay de todo, aunque hay que reconocer que el perfil predominante es el de graduado en Administración de Empresas o Gestión de PYMES. En nuestra clase, por ejemplo, también había ingenieros, un veterinario o compañeros de Marketing, creo que esta diversidad fomenta muchísimo el aprendizaje y el intercambio de ideas es mucho más interesante.

–¿Sigues en contacto a través del networking realizado en tu curso?

–Por suerte, durante el MBA tuve el placer de conocer a personas muy interesantes tanto a nivel personal como profesional con las que mantengo el contacto a día de hoy. Algunos de mis compañeros se han convertido en amigos y seguimos viéndonos de vez en cuando. Además, con algunos de ellos tengo relaciones profesionales muy cercanas dentro de nuestro sector.

–¿Qué consejos darías a otras personas cómo tú que quieren impulsar su carrera profesional gracias a una formación complementaria?

–Vivimos en un mundo en constante cambio, lo que supone que las empresas demanden cada vez más perfiles formados, y sobre todo, actualizados. Las personas que nos queremos seguir desarrollando profesionalmente durante nuestra vida laboral debemos realizar una continua formación, por lo que, indudablemente animo a todas aquellas personas que necesiten pegar un salto en su carrera profesional, o igualmente a aquellas personas que dentro de una compañía deseen afrontar los retos empresariales para adaptarse a los cambios del mercado y las necesidades de los clientes, realizar una formación complementaria, y más con una institución cómo el IME Business School, siendo esta una clara ventaja para la formación y selección gracias a su apoyo constante a las empresas, destacando su gran presencia y recorrido dentro de Castilla y León. El amplio abanico de programas adaptados para cualquier tipo de persona: junior, senior, o incluso programas para no universitarios, y la calidad del profesorado, es el claro ejemplo de la dedicación que tiene el IME Business School con la formación de personas y el apoyo a las empresas para su crecimiento.

–¿Recomendarías IME Business School? ¿Por qué?

–Sí, sobre todo a aquellos que busquen dar un giro a su trayectoria, ya sea por crecer profesionalmente, como en mi caso, o por desencanto con sus estudios o empleos, el IME puede darte ese cambio que necesitas. También se lo recomiendo a aquellos que necesiten actualizarse, bien sean colaboradores o directivos, pues el IME le puede abrir esa puerta a la que todavía no han llamado.

–Para finalizar, ¿podrías resumir tu experiencia en IME Business School en una sola frase?

–IME ha sido la herramienta perfecta para mi crecimiento profesional dentro de un entorno tan globalizado y en constante cambio. El impulso a mi carrera que he obtenido gracias al IME ha sido fundamental en mi vida, y de esta decisión nunca podré arrepentirme.