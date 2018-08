BALONCESTO - Liga EBA Aquimisa Carbajosa refuerza su exterior con el alero sevillano Rafael Casanova El alero Rafael Casanova. / CD CARBAJOSA El alero, con cuatro años de experiencia en Estados Unidos jugando dos temporadas la liga NCAA2 con la Universidad de Florida, jugó la temporada pasada en España en el Zornotza y el CB Plasencia, de LEB Plata JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 24 agosto 2018, 15:34

Rerfuerzo de garantías para el Aquimisa Carbajosa de cara a su segunda temporada en la Liga EBA. El alero sevillano Rafael Casanova, con cuatro años de experiencia en Estados Unidos jugando dos temporadas la liga NCAA2 con la Universidad de Florida, volvía a España la temporada 2017-18 para jugar en las filas del equipo Zornotza promediando 12,2 puntos por partido con un acierto del 65 % en tiros de 2 y un 42 % en tiros de 3 para una valoración media de 12,7. Su buen rendimiento hizo que tras 13 partidos fichara por el CB Plasencia, equipo de LEB Plata donde terminaría la temporada.

«Con el fichaje de Casanova, Aquimisa presenta los 8 jugadores de formación que exige la nueva reglamentación de la competición y a falta de un jugador que se presentará próximamente estaría definido un juego exterior de calidad para afrontar los retos de una nueva y apasionante temporada que comenzará el 19 de septiembre con el primer partido de la Copa Ángel Codón y su equipo buscan cerrar en los próximos días la contratación de un jugador interior que refuerce la pintura y de la consistencia que el equipo necesita para ser uno de los referentes del Grupo AB donde competirá con el objetivo de alcanzar los playoff», señalan desde el club del alfoz salmantino.

Historial Rafa Casanova:

04/09 - Categorías inferiores - Cajasol Sevilla (Liga ACB)

09/10 - Liga EBA España - Cajasol Sevilla

10/11 - Liga EBA España - Cajasol Sevilla

11/12 - Liga EBA España - Cajasol Sevilla

12/13 - España - CBA Academy

13/14 - JUCO USA - Cuesta College

14/15 - JUCO USA - Cuesta College - 17 ppg, 4 rpg.

15/16 - NCAA2 USA - Florida Tech - 29 games: 5 ppg, 1.5 rpg, 1 apg, 36% 3 point.

16/17 - NCAA2 USA - Florida Tech - 24 games: 6.4 ppg, 1.7 rpg, 1 apg, 33% 3 point.

17/18 - Liga EBA España - Zornotza

17/18 - LEB Plata España - CB Plasencia

Galardones

· All-Tournament Team at Rabobank Tournament Tournament MVP at Neil Edwards Classic All-

Tournament Team at Grossmont Invitational -15

· Conference MVP -15

· CCCAA 1st Team All-State -15