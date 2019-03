BALONCESTO - LEB Plata La Antigua CB Tormes deja la salvación pendiente de un milagro (70-73) Ramírez pugna por el balón con dos rivales de La Roda. / MANUELLAYA El equipo salmantino cae en casa con el penúltimo, La Roda, en un cuarto final plagado de errores JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Viernes, 22 marzo 2019, 23:11

Se han visto cosas más difíciles en el deporte. Pero La Antigua CB Tormes se ha convertido por méritos propios en gran candidato al descenso a la Liga EBA. El equipo charro ha perdido esta noche noche en Würzburg ante La Roda por 70-73 y se queda en solitario en el último puesto de la tabla del grupo por la permanencia de la LEB Plata.

Se medían en Würzburg los dos últimos conjuntos del grupo por la permanencia, una final en toda regla en las aspiraciones de ambos clubes de seguir en la LEB Plata y en muchas fases del partido ambos conjuntos dieron muestras de las deficiencias de su delicada situación en la tabla. Como en muchas ocasiones esta temporada, al CB Tormes le volvió a sobrar el último cuarto, en el que se deciden tantos encuentros. Ahora a siete jornadas del final y a falta de que concluya el resto de la jornada, sigue como mínimo a dos victorias de la salvación y eso teniendo en cuenta que el CB Tormes no ha ganado en toda la temporada fuera, es una losa muy grande.

El partido arrancó con un ritmo trepidante, ataques cortos y muchas penetraciones que encontraban huecos en las dos zonas. Máxima igualadad incluso cuando llegaron los triples, dos de Blázquez visitantes contestados por otros dos de Jones (12-12, min. 5). Y los dos también se pusieron de acuerdo para estancarse en el tiro a la vez que llegaron las pérdidas e imprecisiones. Así, con el escaso 4-4 en el segundo parcial, el cuarto se cerró con 16-16 con los dos equipos casi calcándose en todas las estadísticas.

Los nervios por lo mucho que había en juego siguieron haciendo presencia en los dos equipos, jugando sus primeros minutos en Würzburg el júnior del Fuenlabrada Santana, que ya debutó en Plasencia en la primera fase. No tenía posiciones claras de tiro el conjunto de Zubillaga y apareció Osas Ehigitor en la zona. El internacional español bailó en la pintura jugando de espaldas para terminar machacando el aro de La Roda con gran poderío. Se puso por delante el equipo local 24-23, pero como seguía dejando tirar libre por fuera a Blázquez -cuatro triples en los dos primeros cuartos- el alero manchego castigaba así las buenas defensas interiores de los charros. Le contestó Jones con su tercer triple después, pero una protestada canasta sobre la bocina de La Roda dejó el marcador en 31-34 al descanso.

El toma y da continuó en la reanudación en el mejor cuarto del CB Tormes (21-13). Si La Roda abrió su primer 'hueco' con 31-36, la contestación del CB Tormes fue autoritaria con un 11-3 de parcial para forzar el tiempo visitante a 5.21 con 42-39. Osas estuvo muy serio en defensa ante el poderoso Kougnia pero al CB Tormes le faltó ayudas para frenar las continuas penetraciones de La Roda. El que tuvo sus mejores minutos en el partido fue Adams: gracias a siete puntos seguidos del escolta, los de Zubillaga lograron su máxima renta del choque (51-45) aunque una nueva penetración rival, en esta ocasión de Jiménez llevó el partido al último periodo con 51-47.

Quedaba todo por decidir. Los minutos de descanso para Osas fueron aprovechados por los manchegos para acercarse en el marcador con un desacertado Sikiras. El electrónico estaba en positivo o negativo a favor de uno y otro equipo casi en cada jugada. El que perdiera comba lo podía pagar caro. Un centrado triple del base Jiménez a 4.47 para el final fue un duro golpe para los salmantinos (58-63) que obligó al tiempo de Zubillaga. Por si fuera poco, el CB Tormes entró en bonus de falta en la siguiente acción tras una pérdida de Jones y La Roda alcanzó el +7. Los nervios ya hicieron acto de presencia en el joven CB Tormes que en las siguientes acciones cometía cada vez errores más infantiles. El tiempo de Zubillaga a 3.06 del final (58-65) ya pareció una medida a la desesperada por intentar despertar a los suyos.

Víctor Moreno (18 puntos) se echó, una vez más esta temporada, el equipo a la espalda anotando siete puntos seguidos que llevaron el partido al último minuto con 65-68. La Roda pudo sentenciar desde el tiro libre pero Adón falló los dos; no así en los dos siguientes a 36 segundos del final. Adams le puso aún más picante a los últimos 24 segundos tras anotar un triple esquinado que dejaba un apretado 69-70. A dos solo anotó un tiro libre y le quedaban 24 segundos al CB Tormes: Osas fue a la línea de tiros libres pero falló solo anotó uno y con 70-71 el CB Tormes volvió a llevar al tiro libre a Adón, no falló, y el triple final a la desesperada de Víctor Moreno no forzó la prórroga (70-73).