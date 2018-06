FÚTBOL - Fase de Ascenso a Segunda B Amaro: «Este partido con el Salmantino no me lo pierdo seguro, es una final» Amaro se marcha de un rival del Compostela. : / MARÍA ERNA El medio charro dice que ha superado sus molestias y apunta a que «seguro que en el Compostela no están tranquilos viendo nuestros resultados fuera del Helmántico» JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Jueves, 21 junio 2018, 19:09

En el CF Salmantino saltaron las alarmas cuando el pasado domingo Amaro, el centrocampista irremplazable del equipo, Amaro, se tuvo que retirar del campo con molestias tras una esprint ante el Compostela. Tanto él como Ortiz no acabaron el partido 'tocados' y no se ejercitaron el lunes. «Sí, estoy bien», reconoce el charro que «la semana pasada ya llegué un poco dolorido al partido y además el calor y el campo que estaba un poco seco no ayudaron. Pero este partido no me lo pierdo seguro, es una final y quiero estar siempre que el míster cuente conmigo», responde aliviado Antonio.

«En San Lázaro nos espera un partido complicado, ya lo sabemos, pero nosotros somos expertos en jugar este tipo de partidos con el resultado en contra, ya lo hemos demostrado en este play-off en varias ocasiones que después de empatar en casa hemos pasado dos eliminatorias fuera de nuestro campo», expresa el centrocampista del CFSalmantino UDS que añade que «es cierto que ellos juegan en casa y tienen cierta ventaja por ello pero seguro que viendo nuestro resultados fuera de casa no estarán tranquilos para la vuelta».

Con respecto a las sensaciones en el vestuario del Salmantino, Amaro es sincero a la hora de afirmar que «la verdad es que en los anteriores encuentros he visto más nervios que ahora. Ahora ya sabemos cómo afrontar este tipo de partidos con un resultado adverso, esta semana está siendo más liviana que otras».

Por último, el medio charro expresa su agradecimiento «a la afición, hay que agradecérselo a todos y cada uno de los que van a ir a Santiago. Todos ponen su granito de arena y ojalá les podamos brindar el ascenso».