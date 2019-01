FÚTBOL - Segunda B Aficionados del Salamanca CF condenan la violencia ante el Burgos CF y piden al club y a las peñas que actúen La Guardia Civil interviene el domingo en los alrededores del Helmántico. / WORD Los seguidores cuelgan en redes sociales una carta tras los acontecimientos vividos en los prolegómenos del encuentro ante el Burgos y que terminaron con un herido, un detenido y 20 denuncias JUANJO GONZÁLEZ Salamanca Lunes, 28 enero 2019, 21:41

Aficionados del Salamanca CF han iniciado una campaña en redes sociales para condenar los hechos violentos acontecidos ayer en la previa del encuentro ante el Burgos de la 22ª jornada del grupo I de Segunda B y que terminaron con un herido, un detenido y 20 denuncias en la Guardia Civil entre seguidores de los dos clubes.

Esta es la carta:

«Ante los últimos sucesos vividos en los alrededores del estadio Helmántico, los aficionados del Salamanca CF UDS nos vemos obligados a condenar las conductas incívicas y violentas de los individuos que no hacen más que ensuciar la imagen de nuestro club y que nos impiden entablar buenas relaciones con las aficiones de los equipos rivales. Esta carta abierta hacia la afición no tiene otro motivo que decir basta ante el comportamiento de estos supuestos aficionados. No queremos ser noticia por trifulcas como la que se produjo ayer contra los seguidores del Burgos, por la que se produjo en Ávila el año pasado en el estadio Adolfo Suárez, por el lanzamiento de botellas contra partidarios del Compostela, provocaciones continuas a los vecinos de Unionistas teniendo que intervenir en alguna ocasión las fuerzas de seguridad del Estado, por los incidentes ocurridos en Tordesillas o por los gritos contra los jugadores de la Arandina».

Además, añaden que «los aficionados del Salamanca tenemos claro que vamos al fútbol nada más que para disfrutar del mismo y la violencia no será nunca bienvenida en nuestro estadio. Queremos poder ir al Helmántico acompañados por los más pequeños de la casa sin miedo a que escúchen o veam cosas inapropiadas por su edad, viajar sin el temor de que estos individuos se peguen con la afición local. Por ello animamos a todas las peñas oficiales y no oficiales del club a condenar los hechos que sucedieron en la tarde de ayer y por consiguiente a que expulsen a los miembros de las mismas que estuvieron involucrados. Además pedimos al Salamanca CF que tome medidas de carácter inmediato ante tales hechos. Luchemos por nuestro equipo, por una grada sin sujetos violentos y recordad: la Unión hace la fuerza.