Zorrilla despide una Liga para olvidar

El pasado 26 de mayo de 2024 el Real Valladolid disputaba su último partido en Segunda División en el Estadio José Zorrilla. Lo hacía en ... aquel partido de locos ante el filial del illarreal, que terminó con aquel 3-2 con el penalti transformado por Mamadou Sylla que devolvía al equipo a Primera División por la vía rápida tras solo un añito en el infierno de la Segunda. Ha pasado un año, y parece que ha pasado un mundo, pero el equipo disputará este domingo (19:00 horas) su último encuentro en Primera en su campo... para regresar [...] ¿Cuándo? El tiempo lo dirá, en un club más pendiente de un futuro incierto en las oficinas, que trastoca y letarga todo lo que sucede en la pirámide blanquivioleta.

El último equipo de la máxima categoría del fútbol español en visitar Zorrilla será el Deportivo Alavés, un equipo que tiene la posibilidad de dejar amarrada la permanencia en Valladolid, tal y como hizo el pasado martes el Girona en el césped blanquivioleta. Un triunfo vitoriano deja al equipo de Eduardo Coudet en Primera un año más, independientemente de cualquier otro resultado. Sin embargo, una derrota, significaría dejar en manos del Real Valladolid una posible permanencia, ya que en el último partido, los de Álvaro Rubio visitan al Leganés en Madrid, con la posibilidad de que los 'pepineros' puedan salvarse si ganan a los pucelanos.

La permanencia, de una manera o de otra, pasa por el Real Valladolid y por Zorrilla, igual que sucedió el pasado martes con el equipo gironí. Pese a que todos los conjuntos que han visitado esta segunda vuelta han sacado algo del estadio de la Avenida Mundial 82 (salvo el Betis), lo cierto es que no se fían de un conjunto blanquivioleta que lo único que busca en su último partido de Liga en casa es «dar una alegría a la afición», parafraseando a su técnico, que admite que no ha dado «con la tecla» desde que se hizo con la dirección del equipo.

De una manera o de otra, con decenas de cambios y sin repetir una sola alineación (hoy tampoco lo hará ante la baja por lesión de Chuki), el preparador riojano acumula diez derrotas consecutivas y solo ha logrado un punto, el conseguido ante la UD Las Palmas (descendida esta misma semana junto con los blanquivioleta) desde su aterrizaje como entrenador con todas las de la ley en el primer equipo.

Sin un once tipo, Rubio no ha repetido, por ejemplo, ni una vez su línea defensiva, teniendo la posibilidad de hacerlo hoy por primera vez, si entiende que la línea de cinco del pasado martes puede tener continuidad, con Anuar de lateral, y con Iago Parente como tercer central junto a Cömert y Cenk.

Sin más zagueros centrales en el equipo, Nikitscher tuvo que ocupar esta demarcación el pasado martes, una vez que el canterano tuvo que abandonar el partido ante el Girona sobrecargado. Aidoo no se ha recuperado de sus molestias –capítulo aparte también el fichaje del central africano, que se ha pasado más tiempo en la enfermería que en el terreno de juego desde que llegó cedido del Celta en el mercado de invierno–; y Rubio no puede contar con Javi Sánchez y David Torres, que no jugarán más esta temporada.

Las dudas para el preparador riojano pueden estar en el lateral izquierdo, si quiere rotar a Henrique y volver a colocar a Aznou, tras los buenos minutos finales en el choque del pasado martes del internacional marroquí; o si quiere optar por volver a jugar con un lateral puro en la derecha, con Antonio Candela y ante la no convocatoria esperada de Luis Pérez, que como era presumible no volverá a vestir la camiseta blanquivioleta en Zorrilla, ni tendrá despedida en el coliseo pucelano. No se espera la alineación de Candela, ya que el partido ante el Alavés estará marcado en clave local por el homenaje que se le realizará a Anuar, que recibirá la insignia de oro del club, después de que el capitán anunciase la pasada semana que no seguirá en la entidad la próxima temporada.

Más canteranos

Al margen de los posibles cambios que pueda realizar Rubio en el once, la convocatoria del entrenador blanquivioleta vuelve a estar marcada por la inclusión de jóvenes canteranos.

Si el partido ante el Girona estuvo marcado por la convocatoria y posterior debut de Iago Parente y Alani, ambos juveniles, la lista ante el equipo vasco está marcada por la inclusión de Xavi Moreno, otro de los jóvenes futbolistas que ha destacado esta temporada en el Promesas.

El extremo derecho del filial se une a Parente y Alani en la lista, además de a Arnu, aunque este último tenga menos opciones con una convocatoria hasta con tres delanteros centro por delante, como lo son Juanmi Latasa, Sylla y Marcos André.

Xavi Moreno es uno de los jugadores del Promesas que más profundidad tiene, y desde el costado derecho ha anotado esta temporada siete goles, además de aportar seis asistencias. Sin duda será una de las variables a tener en cuenta hoy en el choque ante los blanquiazules, uno de los pocos equipos a los que se ha ganado esta temporada (2-3, en la ida).