El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Orta (derecha) en 2019, con George Kittle, 'tight end' de los San Francisco 49ers El Norte
Real Valladolid

Víctor Orta y la influencia de los San Francisco 49ers

El director deportivo del Pucela conoció el funcionamiento interno de la franquicia de la NFL durante su etapa en el Leeds inglés

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:56

Los caminos del fútbol (balompié) y el fútbol americano confluyen a veces en curiosos 'crossovers'. La pasión por el juego del balón redondo no ... está reñida con el disfrute del ovoide y, si no, que le pregunten a Víctor Orta. El actual director deportivo del Real Valladolid es un amante del deporte en general, con especial predilección por la NBA y la NFL. Su conocimiento enciclopédico también abarca estas ligas profesionales norteamericanas, una afición que comenzó cuando Orta aún era un niño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  9. 9 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  10. 10 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Víctor Orta y la influencia de los San Francisco 49ers

Víctor Orta y la influencia de los San Francisco 49ers