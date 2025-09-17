Víctor Orta y la influencia de los San Francisco 49ers

Los caminos del fútbol (balompié) y el fútbol americano confluyen a veces en curiosos 'crossovers'. La pasión por el juego del balón redondo no ... está reñida con el disfrute del ovoide y, si no, que le pregunten a Víctor Orta. El actual director deportivo del Real Valladolid es un amante del deporte en general, con especial predilección por la NBA y la NFL. Su conocimiento enciclopédico también abarca estas ligas profesionales norteamericanas, una afición que comenzó cuando Orta aún era un niño.

«Es curioso. En aquella época de los ochenta yo era fan de los San Francisco 49ers, con Joe Montana, Jerry Rice...», contó Orta en el transcurso de una entrevista con El Norte mantenida a principios de esta semana. «Y luego el destino hizo que los San Francisco 49ers compraran el Leeds United, en el que yo trabajaba. Obviamente, hice todo lo posible por volcarme».

La entrada de los propietarios de los 49ers en el Leeds (primero de forma minoritaria y, posteriormente, con la mayoría del accionariado del club inglés) concedió a Orta una oportunidad para aproximarse a la NFL y analizar, desde dentro, el funcionamiento de la potente liga de fútbol americano estadounidense. En octubre de 2019, Orta viajó a Estados Unidos para presenciar dos partidos de la franquicia, el primero como local en el Levi's Stadium ante los Cleveland Browns y el segundo a domicilio en Los Angeles Memorial Coliseum contra Los Angeles Rams. «Por cierto, los dos los ganaron los 49ers», celebra Orta, que vivió su primer 'touchdown' en el palco de San Francisco frente los Browns con un derroche de efusión. Y la ocasión no fue para menos porque, en aquel partido, el equipo de San Francisco logró anotar en la primera acción ofensiva, con una impresionante carrera de 83 yardas del 'running back' Matt Breida, que aprovechó bien los bloqueos tras recibir el ovoide de manos del 'quarterback' Jimmy Garoppolo hasta plantarse triunfal en la zona de anotación.

«El director general de los 49ers me contó luego que uno de los directivos de la famosa familia propietaria preguntó quién era yo y luego me dijo que no había visto a nadie celebrar algo así en su vida. Fue algo muy divertido. Me alegro que a los propietarios les vaya bien en el Leeds, que hayan ascendido y ojalá puedan salvar al equipo este año. También han comprado el Rangers de fútbol. Los San Francisco 49ers han empezado bien en los dos primeros partidos en la NFL, con dos victorias. Son gente muy profesional y me alegra que les vaya muy bien», insiste el actual director deportivo del Real Valladolid.

Después de aquel partido ante los Browns, Orta tuvo ocasión de conocer y charlar con el entusiasta 'tight end' George Kittle, que sigue actualmente en los 49ers como una de las estrellas del equipo y es uno de los jugadores más queridos por la afición. La acción de Kittle para proteger a Breida en el 'touchdown' inicial resultó clave. El partido finalizó con victoria de San Francisco por 31-3. Por supuesto, no faltó la foto entre Orta y Kittle a la salida del estadio.

En aquellos días entre San Francisco y Los Ángeles, Víctor Orta se interesó con mucho detalle por conocer los procesos de captación de jugadores en una franquicia de tanto renombre como los 49ers, que también cuenta con una sólida base de aficionados en España.

«Me obsesioné mucho por saber todo sobre el reclutamiento. Pasé con ellos doce horas. El jefe de reclutadores de aquella época [Adam Peters] es ahora el 'general manager' de Washington Commanders, así que ha tenido un gran crecimiento profesional. Lo más impresionante de la NFL es que los clubes tienen muchísimo poder. No hay esas discusiones de si un jugador se va o no. Si hacen un 'trade' [intercambio] no hay mucho más que discutir. Me impresionó».

A Orta le llamó poderosamente la atención una decisión que ya tenían tomada los 49ers para seleccionar en un 'draft' futuro (2021) al quarterback Trey Lance, que entonces aún era 'sophomore' (jugador de segundo año) en la universidad de North Dakota State. «Querían firmarlo, saliera como saliera. Y me enseñaron toda la documentación. Por ejemplo, había un test psicotécnico de 200 preguntas. Visión espacial, capacidad para ser entrenado, manejo del estrés, etcétera. Esa era el test psicotécnico de los 49ers, pero si Trey Lance quería optar también por Dallas Cowboys o Jets también tenía que pasar más exámenes psicotécnicos. En sus tomas de decisión, los equipos tienen el 'combine', la parte de pruebas físicas, donde todo el mundo tiene muchos datos. Está el 'old style', con el conocimiento del 'scouting' de los propios, y luego el tema psicológico. Cuando se toma la decisión, hay un montón de trabajo detrás. Luego, pese a todo, en la NBA y en la NFLhay jugadores que salen mal en rendimiento porque estamos hablando de personas humanas».

A Orta le fascinó ese «nivel de detalle» y, de alguna manera, un esbozo de esas técnicas se han puesto en funcionamiento a la hora de efectuar fichajes en el Real Valladolid, con entrevistas previas con los candidatos a reforzar el Pucela y la elaboración de informes físicos y psicológicos antes de cada contratación, con especial atención al pasado de los futbolistas y al entorno que los rodea.

El pasional Víctor Orta subraya «la lealtad radical»de los aficionados con sus equipos en Estados Unidos. «Al no existir los descensos, su concepto de derrota o victoria está más desdramatizado. Eso es algo que me aleja a veces», agrega el director deportivo del Real Valladolid.

La sudadera de los 49ers

En enero de 2023, el Leeds fichó al delantero francés Georginio Rutter por un precio récord de 40,5 millones de euros. En la presentación del atacante, Víctor Orta apareció con una llamativa sudadera de los San Francisco 49ers, en un implícito mensaje de apoyo a los entonces accionistas minoritarios que ya planeaban la compra de la mayoría del club inglés, en aquel momento aún en manos del italiano Andrea Radrizzani. Aquella sudadera protagonizó diversas interpretaciones en medios y redes sociales. Ya con Orta fuera del club, Georginio fue vendido al Brighton por unos astronómicos 46,7 millones de euros en agosto de 2024.

Ampliar Orta, con una sudadera de los 49ers en enero de 2023, durante la presentación del futbolista Georginio en el Leeds inglés X

Víctor Orta sigue manteniendo el interés por la NFL y permanece atento a las evoluciones de las diferentes franquicias, con especial predilección por los 49ers, que han perdido por lesión en este tramo inicial a su 'quarterback' titular, Brock Purdy. El ala cerrada George Kittle también se lesionó en la primera jornada y sigue pendiente de evolución.

Orta optimiza el tiempo. Le apasiona la novela negra y acaba de empezar a leer 'No tengas miedo', la última novela de Stephen King. También ha descubierto el placer de los audiolibros con títulos como 'El flautista' o 'Tic tac' y aprovecha las concentraciones del Real Valladolid para escucharlos. Además, exprime al máximo los momentos libres con su esposa y su hijo. «Me gusta darles tiempo de calidad cuando no estoy trabajando».

La NFL le gusta, pero el fútbol absorbe la mayor parte de sus energías. Orta afronta su trabajo con inagotable pasión. Y sabe a qué entorno a llegado este año: «Hay algo que suele sorprender y es que me gusta muchísimo la Segunda División. Por ejemplo, entre un partido de Primera y otro de Segunda, veo antes uno de Segunda. Y no es de ahora. Ya lo hacía cuando estaba en Inglaterra».