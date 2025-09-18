El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Javier Baraja, el pasado domingo en los Campos Anexos. Iván Tomé
Real Valladolid

«Me veo identificado en canteranos como Maroto», dice Javier Baraja

El técnico del Promesas confía en que «muchos jugadores más» de las categorías inferiores lleguen al primer equipo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:51

El primer gol de Mario Maroto con la plantilla profesional del Real Valladolid llenó de gozo a Javi Baraja. El entrenador del Promesas tuvo ... como «reacción inmediata» enviarle un mensaje de felicitación. «Yno es que me alegrase porque lo haya tenido a mis órdenes, sino por el esfuerzo que ha supuesto para él estar ahí. Me veo identificado en él y en muchos jugadores que llegan de abajo», explicó este jueves Baraja, echando la vista atrás para recordar cómo él mismo también subió desde la base blanquivioleta hasta convertirse en miembro de pleno derecho del primer equipo y desarrollar una fructífera carrera profesional.

