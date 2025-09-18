«Me veo identificado en canteranos como Maroto», dice Javier Baraja

Arturo Posada Valladolid Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:51 Comenta Compartir

El primer gol de Mario Maroto con la plantilla profesional del Real Valladolid llenó de gozo a Javi Baraja. El entrenador del Promesas tuvo ... como «reacción inmediata» enviarle un mensaje de felicitación. «Yno es que me alegrase porque lo haya tenido a mis órdenes, sino por el esfuerzo que ha supuesto para él estar ahí. Me veo identificado en él y en muchos jugadores que llegan de abajo», explicó este jueves Baraja, echando la vista atrás para recordar cómo él mismo también subió desde la base blanquivioleta hasta convertirse en miembro de pleno derecho del primer equipo y desarrollar una fructífera carrera profesional.

«Cada minuto que juegas ahí lo has soñado innumerables veces. [Mario Maroto] es un chaval al que tuve en su primer año de cadete y ya parecía un profesional. Se dedicaba por y para el fútbol íntegramente. El éxito de un jugador como Maroto es el éxito del Real Valladolid. Maroto tendrá lo que merezca de aquí en adelante, pero vivir un momento como ese es una alegría para toda la cantera. Ojalá aparezcan muchísimos más jugadores como él en el primer equipo. Es una alegría que un futbolista con ese perfil cumpla un sueño. Él, su familia, su entorno... Ha tenido mucho apoyo. Mario ha sido persistente y tenaz, y, como le dije, el otro día 'has tenido tu momento de gloria, pero ahora comienza tu momento carrera'. Debe asimilar lo que le ha sucedido, no dejar pasar la oportunidad y aprovecharla porque ahora depende de él», recalcó Baraja.

Real Valladolid Club de Fútbol