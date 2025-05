Última parada en Primera División con el honor en juego para el Real Valladolid

Arturo Posada Valladolid Viernes, 23 de mayo 2025, 22:21 Comenta Compartir

El Real Valladolid se encuentra al borde de batir un doble récord negativo en su despedida de la Primera División. Si no logra puntuar ante ... el Leganés este sábado en Butarque (18:30 horas) pasará a la historia de la Liga como el conjunto con más derrotas totales y el que más partidos seguidos ha perdido en la élite del fútbol español. Esas dos marcas ya han sido igualadas por un descendido Pucela que sufrirá el desdoro de figurar en solitario como la escuadra más perdedora de todos los tiempos. Enfrente, tendrá al Leganés, un equipo que le acompañará el próximo curso en la categoría de plata si no logra la victoria en un partido de máxima necesidad en el que tendrá que esperar también que el Espanyol no gane a la UD Las Palmas, otro rival que matemáticamente ya ha dado con sus huesos en Segunda.

En este último baile por la salvación, vallisoletanos y canarios aparecen como convidados de piedra ante rivales que se juegan la vida. Sin embargo, para el Pucela debería tratarse de algo más que un intrascendente choque antes de cerrar la peor temporada en la élite de su historia, con la venta del club ya consumada. El daño a la imagen de la entidad ha resultado mayúsculo en una campaña de fracaso a todos los niveles, pero el conjunto blanquivioleta aún puede evitar una última mancha histórica. Con 29 derrotas, el Real Valladolid es ya el equipo más perdedor de LaLiga, una plusmarca infame que comparte con el Real Sporting de Gijón de la temporada 1997-1998, que acabó las 38 jornadas con dos victorias, siete empates y 29 partidos perdidos. Los gijoneses sumaron sólo 13 puntos (el Pucela se ha quedado anclado en los 16), pero no llegaron a la treintena de fiascos, una barrera que alcanzará el cuadro blanquivioleta si no puntúa ante el Leganés para quedar en los bases de datos como el equipo más 'loser' de la historia. Por si esta mácula no resultara suficiente, el Real Valladolid tallará aún más su descrédito perdedor con otro récord tristísimo que puede dejarle también en lo más alto de otro innoble podio estadístico: el de más derrotas consecutivas. De nuevo, el cuadro vallisoletano ya ha igualado este registro, que databa de la temporada 1959-1960, cuando la UD Las Palmas encadenó once partidos con una derrota tras otra… hasta que ganó al Real Valladolid entrenado por José Luis Saso por 4-0 en el estadio Insular. El Pucela aumentará este récord negativo hasta los 12 partidos perdidos seguidos si no logra, al menos, un empate en Butarque. Alineaciones probables CD Leganés Dmitrovic; Altimira, Nastasic, Jorge Sáenz, Javi Hernández, Juan Cruz; Tapia, Cissé; Raba, Diomande y Diego García.

Real Valladolid Hein; Anuar, Candela, Cömert, Cenk, Luis Pérez; Iván Sánchez, Nikitscher, Mario Martín, Raúl Moro; y Latasa.

Árbitro Soto Grado (comité La Rioja), con Iglesias Villanueva en el VAR

Estadio, hora y televisión Butarque, 18:30, Movistar LaLiga TV La falta de tensión competitiva de un equipo que sólo ha sumado un punto en la segunda vuelta parece ir en contra de cualquier expectativa de despedirse con algo positivo de la categoría. La tensión que acumule el Leganés, o las noticias de que el Espanyol resuelva pronto su partido ante Las Palmas, pueden lastrar los pepineros ante su público si se ven sin opciones. En cualquier caso, el Real Valladolid ha demostrado repetidamente su incapacidad para puntuar ante todos los rivales a los que se ha enfrentado desde el 17 de enero, excepción hecha del insuficiente empate que cosechó en Zorrilla contra Las Palmas, ya con Álvaro Rubio en el banquillo. La rebaja de los objetivos del Pucela ha resultado acelerada: de pensar en luchar por la permanencia pasó al intento infructuoso de posponer su descenso matemático en el partido ante el Betis a falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato y, de ahí, a tratar de ganar al menos un partido en el tramo final. A falta del último partido ante el Leganés y con el cambio de ciclo institucional ya anunciado, el Real Valladolid se ha convertido en una bicoca para los rivales, que han aprovechado sus continuos errores defensivos para mandarle a la lona una y otra vez. En la citación del Real Valladolid no aparecen los lesionados David Torres, Javi Sánchez ni Chuki, pero tampoco Adam Aznou, Florian Grillitsch, Darwin Machis ni Selim Amallah. En cambio, Álvaro Rubio ha citado a cinco canteranos: Arnu, Iago Parente, Mario Maroto, Alani y Xavi Moreno para cerrar una temporada lamentable.

