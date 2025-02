Tres goles y una expulsión hunden al Promesas en Luanco

Once titular del Real Valladolid Promesas en Luanco.

Nacho Díaz. ADG Domingo, 2 de febrero 2025, 23:15

El Real Valladolid Promesas encajó su primera derrota del año ante el Marino de Luanco, que sumó su cuarta victoria consecutiva en Miramar, en un partido que quedó sentenciado en el primer tiempo. En trece nefastos minutos, entre el 21 y el 34, el filial blanquivioleta recibió tres goles y se quedó con un hombre menos por la expulsión de Jorge Delgado. Había todavía una hora de juego por delante, pero el partido se terminó ahí. El segundo tiempo sobró. Después de tres empates consecutivos a cero, el equipo de Álvaro Rubio sufrió una derrota que supone un paso atrás en su objetivo de seguir escalando posiciones.

Marino de Luanco Dennis; Borja, Orfila, Morcillo, Álex Muñiz (Guaya, min. 61), Dailos (Adolfo, min. 61); Guille Pinín, Nacho Matador, Diego Díaz (Lora, min. 72); Óscar Fernández (Álex Alemán, min. 72) e Isma Cerro (Álex Arias, min. 85). 3 - 0 Real Valladolid B Rafús; Alin (Mariano, min. 46), Iago Parente, Gabriel, Hugo San; Xavi Moreno (Enrique, min. 61), Verde (Alani, min. 46), Ivorra (Maroto, min. 61), Mario Sesé; Jorge Delgado y Neira (Hugo Calvo, min. 77). Goles: 1-0 Diego Díaz (min. 21). 2-0 Morcillo, de penalti (min. 32). 3-0 Isma Cerro (min. 34). 4-0 Adolfo (min. 89).

Árbitro: Fontecha Márquez (Comité vasco). Expulsó por roja directa al jugador visitante Jorge Delgado (min. 31). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Álex Muñiz y Dailos y a los visitantes Ivorra y Iago Parente.

Incidencias: Miramar. 400 espectadores.

La lluvia caída sobre Miramar propició un fútbol de brega, muy físico, entre dos bloques que plantearon un partido de ida y vuelta. La primera ocasión clara correspondió al filial blanquivioleta. Mario Sesé se internó en el área por la izquierda y su centro fue despejado a córner por Dailos, cuando Xavi Moreno se encontraba a la espera para rematar al fondo de la portería. El Marino también atacaba con peligro y Rafús tuvo que emplearse a fondo para despejar un chut envenenado de Óscar Fernández. La debacle del equipo pucelano comenzó en el minuto 21, cuando Diego Díaz abrió el marcador con un potente disparo desde 30 metros que sorprendió a Rafús. Pocos minutos después, un córner botado por el Marino fue rematado por Morcillo y Jorge Delgado sacó el balón con la mano en la misma línea de gol. El colegiado vasco señaló penalti y expulsó al delantero con tarjeta roja directa. Morcillo se encargó él mismo de lanzar la pena máxima y, engañando a Rafús, puso el 2-0 en el marcador. No se habían terminado todavía las desgracias para el equipo de Álvaro Rubio, que dos minutos más tarde encajó el tercer golpe. Un centro desde la banda derecha fue bajado por Dailos, de cabeza, en el segundo palo e Isma Cerro, de chilena, mandó el balón al fondo de la red. En el último minuto de la primera parte, el Valladolid Promesas estuvo a punto de acortar distancias con un lanzamiento de falta de Verde, despejado a córner cuando se colaba en la portería.

Álvaro Rubio aprovechó el descanso para realizar un doble cambio y dio entrada a Mariano y Alani por Alin y Verde. A pesar de tenerlo todo en contra, el técnico no quiso encerrarse atrás para minimizar daños y planteó un partido en el que no renunció al ataque en ningún momento. Fueron 45 minutos sin historia, de puro relleno en un encuentro completamente decidido. Ambos bandos dispusieron, no obstante, de ocasiones para ampliar el marcador. El juvenil Hugo Calvo pudo conseguirlo en el minuto 79, en una acción individual que frustró un defensa con Dennis ya superado. Sin embargo, fue el Marino quien consiguió marcar su cuarto tanto en el 89. Un centro desde la derecha fue tocado de cabeza por Lora y Adolfo, llegando desde atrás, batió a Rafús con un disparo colocado. Fue el epílogo a una tarde para olvidar del Promesas.

