Rubio: «Nos está castigando mucho el fútbol. Hemos hecho cosas para ganar»

Luis Miguel de Pablos Valladolid Sábado, 10 de mayo 2025, 21:22 Comenta Compartir

Dieciséis son los partidos que acumula ya el Real Valladolid sin conseguir la victoria. Corría el mes de enero, el 'EuroBetis' como rival, y desde entonces no ha habido análisis sin triunfo en sala de prensa. Eso provoca un evidente desgaste en el discurso de a quien le toca predicar en el desierto. En este caso el predicador es Álvaro Rubio, cuyo mensaje hace cuatro meses que luce hueco y sin contenido.

En Mallorca, su mensaje volvió a sonar extemporáneo. Con otra derrota sobre la mesa, el técnico se lamentó por la injusticia del resultado.

«Creo que nos está castigando mucho el fútbol. Hoy hemos hecho cosas para ganar el partido. Hemos competido bien, y el equipo ha dado la cara y no se merece lo que está pasando», espetó en un primer análisis, antes de maldecir las concesiones atrás. «El no encajar goles es clave, tener esa solidez defensiva porque este es un equipo que aprieta y que tiene un potencial ofensivo muy grande. Es verdad que hemos cometido errores», apuntó. Rubio echó en falta un mayor empuje de los suyos en el tramo final del partido, cuando ya no había nada que perder.

«Nos ha pasado en otros partidos, que perdemos esa sensación en el empuje final. Teníamos que llevar más balones por fuera para cargar el área y nos hemos desordenado. Ha sido un ida y vuelta que nos ha sacado de partido. Es verdad que el empuje final podía haber sido un poquito mayor, pero no nos ha dado. Pero hemos tenido ocasiones suficientes como para haber ampliado más el marcador. Hay cosas que fallas, un poco inexplicables, y la moneda nunca cae a tu favor», señaló, apocado en sus comentarios.

A pesar de todo, Álvaro Rubio no pierde el optimismo y aún confía en poder ganar alguno de los tres partidos que le faltan al campeonato (Girona, Alavés y Leganés). «Yo confio, sí, y confio porque me lo demuestran en el día a día. Les veo como compiten los partidos ante rivales muy fuertes. Estamos jodidos, sí, porque creo que hoy no nos merecíamos esto. Ahora tenemos poco tiempo para levantarnos y saldremos a competir al máximo. Hay gente que no podrá llegar por este esfuerzo, pero saldrán otros y estoy cien por cien convencido de que lo van a hacer bien», valoró

Al técnico le preguntaron por la intención del Valladolid de explotar las transiciones en el arranque. «Era una de las ideas. Íbamos a salir con otra estructura, pero el Mallorca ha cambiado y hemos decidido cambiar también en el último momento. Ellos acumulan mucha gente por delante de balón, los carriles están muy elevados y queríamos aprovechar esos espacios siendo más verticales», afirmó Rubio, que volvió a insistir en que no arrojará la toalla por lo que ve en el día a día. «La sensación, ya lo he dicho, es de sufrimiento a nivel personal por lo que significa para mi el Pucela, pero estoy con mucha energía. Les veo como entrenan y disfruto a pesar de las circunstancias. Me da rabia porque no trabajamos menos que los demás. Hay que seguir, tenemos pocos días para recuperar pero vamos a ir con todo al martes», concluyó.