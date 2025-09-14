Reparto de fichas en el carrusel

El calendario le dio un guiño a la nostalgia blanquivioleta con el reencuentro en los banquillos de los 'chicos de Mendilibar'; la vuelta al banquillo ... del filial de Javier Baraja comenzó hace una semana con el abrazo con Borja Fernández, entrenador del Ourense, y continuó este fin de semana con Iñaki Bea. Tres compañeros en el Real Valladolid entre 2006 y 2009, protagonistas en el legendario ascenso de 2007.

Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo; Koke, Iago Parente, Aranda, Hugo San; Jesús Martínez (Murcia, min. 70), Rulo (Tomy, min. 58); César Porras (Neira, min. 70), Ivorra (Arco, min. 84), Carvajal (Hugo Calvo, min. 84) y Xavi Moreno. 2 - 2 Gimnástica Segoviana Carmona; Íker Pérez, Álex Morata, Josep Jaume, Chupo; Diego Campo (Manu, min. 70), René Pérez (Llorente, min. 70); Ayán (Ivo, min. 77), Álex Castro, Manchón (Pau Miguélez, min. 46); y Tenas (Borrego, min. 64). Goles 1-0 (min. 5): Xavi Moreno. 1-1 (min. 15): Álex Castro. 2-1 (min. 29): César Porras. 2-2 (min. 45): Josep Jaume.

Árbitro Gómez Lameiro, gallego. Amarillas a Aranda (min. 44), Ivorra (min. 45+), Carvajal (min. 53), Murcia (min. 75); René Pérez (min. 32), Diego Campo (min. 47) y Josep Jaume (min. 74).

Incidencias Anexos. Jornada 2ª en Segunda RFEF, grupo I. Gran entrada, con la grada a reventar y muchos aficionados segovianos. Mañana calurosa.

Una pandilla que contribuyó al ambiente alegre de esta mañana de cierre de las fiestas patronales de Valladolid, con una primera parte que reunió un vaivén de emociones y goles que encendieron el ánimo de la numerosa parroquia pucelana y segoviana que abarrotó la tribuna de los Anexos. Los dos equipos saltaron al campo con ambición, con ganas de refrendar sus victorias de hace una semana, con una presión alta gracias al 4-2-4 del dibujo inicial; la Segoviana, en su papel de gallito como recién descendido, salió con más autoridad y, sin embargo, se encontró con un gol en contra. El balón suelto quedó en los pies de Xavi Moreno, que encaró al vallisoletano Carmona y le batió en el mano a mano. El extremo, sin minutos contra el Almería, asumió la vuelta a los Anexos como cabeza de ratón y estuvo muy motivado en toda la mañana.

La Segoviana encajó el golpe y explotó su banda derecha para colgar centros laterales. Íker Pérez, en el Promesas hasta hace dos temporadas, llegó hasta el fondo, lanzó el balón al área, lo punteó de cabeza Tenas en el primer palo y lo embocó Álex Castro en el segundo.

En este juego de acción y reacción, el Promesas no encontraba las líneas de pase con su centro del campo y se encomendó a las arrancadas de Xavi Moreno, que comenzó por la izquierda y siguió por la derecha para buscar sus clásicas diagonales; la primera no encontró portería y la segunda, tras pase de Ivorra, se encontró con la cepa del poste tras meter la punterita ante la salida de Carmona.

La pegada blanquivioleta encontró su fruto poco después; Rulo pudo levantar la cabeza en los tres cuartos, vio el movimiento de César Porras, que se giró en el área, ganó un metro con el recorta y chutó a contrapié del portero. El 2-1 hizo daño a la Segoviana, con una frustración que se reflejó en la durísima entrada de René Pérez al goleador Porras; el calor ralentizó las acciones de los dos equipos y el parón le dio aire a los gimnásticos, que dieron un paso adelante y notaron que la primera parte se le hacía larga al filial. Aranda se precipitó en una falta a Íker Pérez y la Sego explotó el balón parado con un buen golpeo de Diego Campo y un gran testarazo de Josep Jaume, otra vez en el primer palo.

El partido cambió después del descanso. Arrancó con dos faltas consecutivas Xavi Moreno, la segunda al borde del área, pero después el juego se ensució bastante, no por la dureza de las entradas, sí porque el cansancio derivó en más fallos en los pases, más agarrones y menos fluidez en la circulación del balón. Javier Baraja buscó una solución en descolgar unos metros a Ivorra y su amigo Ikañi Bea, en refrescar el once con movimientos de banquillo. La situación favoreció a la Segoviana, que se asomó con peligro a la hora de juego con un cabezazo de Álex Castro que salió muy cerca del larguero, e inmediatamente después con un gran tiro de Tenas que encontró una gran respuesta en la mano de De Pablo. Su colega en la portería de enfrente, Carmona, también se guardó su momento de gloria ya muy cerca del final, cuando a dos manos sacó el chutazo de Koke que buscaba la escuadra.

Para entonces el partido estaba en esas fases en que los equipos no saben si lanzarse en busca de los tres puntos, o protegerse con la idea de defender el que tienen. Bea confió en su tropa de suplentes, y uno de ellos, Javi Borrego, tiró de recursos con una espuela que muchos seguidores segovianos cantaron como gol en la tribuna; y César cerró con un tiro inocente un ataque muy elaborado de sus compañeros, tampoco Xavi Moreno resolvió con puntería la dejada de Ivorra.

Baraja no se fio del juego aéreo de la Segoviana, también tenía su motor central sin gasolina, y terminó con una línea de tres centrales, con Aranda como avanzadilla. El Promesas se sintió entonces más seguro, llegó en ese momento la buena conexión entre Xavi Moreno y Koke que casi acaba en el 3-2, y se llegó al pitido final con un reparto de puntos que hizo justicia y que levantó aplausos de satisfacción en las dos aficiones.