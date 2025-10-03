El Real Valladolid pone a la venta las entradas para todos los partidos en Zorrilla hasta final de año El club permite comprar a partir de este viernes localidades para los últimos cinco encuentros de 2025, incluidos los que aún no tienen horario fijado

Arturo Posada Valladolid Viernes, 3 de octubre 2025, 19:17 Comenta Compartir

El Real Valladolid pone a la venta, a partir de este viernes, entradas para todos los partidos que jugará como local hasta finales de 2025, incluidos los que aún no cuentan con fecha ni horario definido por LaLiga.

Hay encuentros con condicionantes especiales, como el que se disputará ante el Real Sporting el domingo 19 de octubre (16:15 horas), con venta exclusiva para abonados (los simpatizantes no podrán comprar localidades), con un máximo de dos entradas y con el aviso de que los compradores serán responsables del uso que hagan. El público general no podrá adquirir entradas en la venta 'on-line' ni en taquilla.

Para los demás partidos, los simpatizantes sí tendrán acceso a la compra de entradas y el club ha habilitado un enlace en su web para el público general, que estará activo a partirdel martes 7 de octubre a partir de la 10:00 horas.

El Real Valladolid recibirá al Granada CF el lunes 3 de noviembre a las 20:30 horas en el último horario conocido hasta el momento. Los partidos como local del Pucela frente a la UD Las Palmas, Málaga y Andorra están pendientes de que LaLiga comunique fecha y hora, aunque en el caso del conjunto canario hay un compromiso para que se dispute el viernes 14, ya que el sábado 15 se jugará en Zorrilla el España-Inglaterra de rugby.

Para los partidos del Real Valladolid, se permite un máximo de seis entradas por compra y el club recuerda que los precios son «dinámicos», por lo que pueden fluctuar durante la venta. Las personas que adquieran localidades para partidos cuya fecha se desconoce no recibirán la entrada hasta que LaLiga proceda a fijar el horario.

Para todos los encuentros se puede habilitar la cesión del abono al Real Valladolid. Si la localidad se vende, se acumula un 40% del importe que se descontará del abono del próximo curso, con un límite del 50% acumulado del importe del carné.