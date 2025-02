El Real Valladolid, obligado a tirar de orgullo en Vallecas

Arturo Posada Valladolid Jueves, 6 de febrero 2025, 21:20 Comenta Compartir

La goleada encajada por el Real Valladolid la pasada jornada ante el Villarreal en la Cerámica (5-1) sepultó a lo bestia los pequeños brotes verdes que había mostrado el equipo tras el aterrizaje de Diego Cocca en el banquillo. Todas las debilidades anteriores del Pucela quedaron expuestas de manera descarnada sobre el césped castellonense y el orgullo blanquivioleta se vio gravemente dañado, con la traca final de la gran bronca entre jugadores en el vestuario visitante. La salvación se aleja irremisiblemente cada jornada (la franja de la permanencia queda ya a ocho puntos) y el Pucela se aferra ahora al tablón de los recién llegados fichajes invernales. Todos ellos aparecen ya en la lista de Cocca para el exigente choque a domicilio de este viernes ante el Rayo (estadio de Vallecas, 21 horas), un partido que debe servir para volver al camino perdido a base de un fútbol intenso.

A seguir Marcos André El delantero brasileño sólo ha marcado un gol este curso y el Pucela necesita su producción arriba. Jorge de Frutos Lidera al Rayo en goles (cuatro), en un equipo donde los 26 tantos totales están muy repartidos.

El medio húngaro Tamás Nikitscher ya debutó en los últimos 19 minutos de la debacle en la Cerámica, partido que el central Joseph Aidoo presenció desde el banquillo. A la causa blanquivioleta se han unido desde entonces el mediocentro austriaco Florian Grillitsch, el lateral italiano Antonio Candela y el carrilero zurdo Adam Aznou, llegados en las últimas horas de mercado y con apenas tres entrenamientos con el Pucela en la mochila. La venta de Lucas Rosa al Ajax ha dejado vacante el flanco izquierdo de la defensa y el prometedor Aznou apunta a titular a las primeras de cambio, casi por descarte. Habrá que comprobar si Cocca mantiene la línea de cuatro atrás o la amplía a cinco con la adición de un central más, algo que le puede facilitar la versatilidad de Candela y Grillitsch. El naufragio de la zaga en la Cerámica invita a pensar en cambios.

Alineaciones probables Rayo Vallecano Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Pep Chavarría; Ciss, Unai López; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; y Camello.

Real Valladolid Hein o Ferreira; Luis Pérez, Candela, Javi Sánchez, David Torres, Aznou; Anuar, Juric, Grillitsch, Sylla; y Marcos André.

Árbitro Gil Manzano (comité extremeño), con Trujillo Suárez en el VAR.

Estadio, hora y televisión Vallecas, 21:00, DAZN

Además de la inclusión de las cinco caras nuevas, la convocatoria de Cocca cuenta con la presencia de Darwin Machis, uno de los jugadores a los que se buscaba salida en el mercado de invierno y que no había aparecido por este motivo en las últimas cuatro citaciones ligueras del técnico argentino. Machis no juega desde la jornada decimoséptima, cuando entró en la segunda parte en la victoria ante el Valencia (1-0), entonces con el interino Álvaro Rubio en el banquillo. El venezolano figura de nuevo en una lista en la que no están Robert Kenedy ni Amath Ndiaye por decisión técnica, ni tampoco los lesionados Raúl Moro, Eray Cömertó y Cenk Özkacar. Cocca completa la convocatoria con los canteranos Chuki, Koke y Maroto.

El técnico, que recupera a Mario Martín tras su sanción, no ocultó ayer las grandes dificultades a las que se enfrenta un Real Valladolid hundido en la tabla. La «fuerte discusión» entre varios futbolistas sirvió al entrenador blanquivioleta para plantear un enfoque positivo. «Bienvenidos sean los conflictos. Estamos vivos. Necesitamos conflictos, decirnos las cosas y saber que somos el peor equipo de La Liga… pero para construir desde esa crítica», apuntó Cocca tras una larga reflexión en la sala de prensa de Zorrilla.

Diego Cocca subrayó en la rueda de prensa prepartido que «no todos los jugadores» que siguen en la plantilla le «convencen» con su trabajo y actitud, algo que quedó patente posteriormente con las ausencias de Kenedy y Amath.

Mientras, el Rayo vive tiempos muy dulces. Propulsado hasta puestos de 'Conference League' (es sexto, con 32 puntos), los vallecanos no pierden en Liga desde el 1 de diciembre y han ganado tres de sus últimos cuatro partidos, con victorias consecutivas ante el Girona como locales (2-1) y la más reciente en Butarque frente al Leganés (0-1). Íñigo Pérez, técnico rayista, pierde para este encuentro a Randy Nteka en punta por sanción, lo que devolverá la titularidad previsiblemente a Sergio Camello. El exblanquivioleta Jorge de Frutos aparece como el máximo goleador del Rayo hasta la fecha con cuatro tantos, en una plantilla en la que las 26 dianas totales están muy repartidas. El conjunto vallecano es el menos goleado de Primera (empatado con el Barça) y sólo ha lamentado 24 tantos en contra. Los datos ofrecen un fuerte contraste con los 47 goles encajados por el Real Valladolid y los 15 que cuenta en su haber, los peores registros del campeonato.

El Pucela ha ganado 10 de sus 27 visitas ligueras al Rayo (en Primera y Segunda), ha empatado seis veces en Vallecas y ha perdido once encuentros allí. La última victoria data de la campaña 2018-2019, con triunfo blanquivioleta por 1-2, con goles de Enes Ünal (de penalti) y Sergi Guardiola, hoy jugador del Rayo.

Ampliar Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, durante un entrenamiento Rayo Vallecano «Parece que tenemos que ganar 3-0 por inercia y eso es mentira», alerta Íñigo Pérez Íñigo Pérez no se fía. El entrenador del Rayo Vallecano sabe que la gran necesidad que tiene el colista Real Valladolid para salir de su grave crisis de resultados puede resultar un arma de doble filo para un Rayo que ya empieza a soñar con Europa. «Sí, es un partido que puede tener equivocaciones a nivel mental. Estamos en un momento en el que recibimos muchos halagos y ellos, por su parte, están en una situación delicada a nivel clasificatorio. Si mezclamos todo puede parecer que tenemos que ganar 3-0 por pura inercia, pero todos sabemos que esto es Primera División y que es mentira. Además, nosotros tenemos antecedentes y hemos demostrado que no somos fiables a la hora de sacar este tipo de encuentros», alertó Íñigo Pérez en su primera respuesta durante la rueda de prensa de este jueves. El técnico rayista abundó en esta cuestión para subrayar que no se trata de «algo consciente» sino «inherente a la conducta humana». «Nuestra situación es muy buena y, sin querer, hay un punto de relajación totalmente inconsciente». Sexto clasificado con 32 puntos, y ubicado en zona de 'Conference League', en Vallecas se mira a Europa, aunque Íñigo Pérez aún apunta al objetivo primigenio de alcanzar los 40 puntos. «Mi mensaje nunca va a ir en la línea de que el principal foco sea mirar a Europa. Si ganamos este partido, tendremos 35 puntos y, si empatamos, uno más. Eso nos acerca al objetivo principal de la cifra de 40 puntos. A partir de ahí, ya puedes empezar a mirar los partidos de una manera diferente, pero hasta ese momento no podemos despistarnos», sostuvo Íñigo Pérez durante su comparecencia. Los cinco refuerzos invernales incorporados por el Real Valladolid y presentes en la convocatoria de Diego Cocca suponen un desafío para el entrenador del Rayo Vallecano, aunque «gracias a la tecnología se puede referenciar su perfil y cómo pueden encajar en el Valladolid a nivel colectivo. «Pero sí, hace que nos enfrentemos a un equipo con caras nuevas y no tenemos la capacidad para ofrecer al jugador todo lo que puede suceder en su versión individual», explicó.