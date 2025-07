El Real Valladolid, a Chile sin dos futbolistas pendientes de salida

Antes de viajar a Chile este domingo, el Real Valladolid quiere acelerar en las salidas de dos de los jugadores que condicionan la incoporación de ... otros futbolistas a los que se considera clave en el nuevo equipo de Guillermo Almada.

La dirección deportiva acelera en la rescisión de contrato de André Ferreira, para que no viaje al 'stage'en el país andino, y se convierta en agente libre, después de una etapa no muy fructífera en Zorrilla. El meta luso, al que el club valora su «profesionalidad y honestidad», fue una incorporación obligada para la entidad tras el ascenso y debido a la claúsula de compra obligada por subir al Granada. Ferreira firmó por tres temporadas hasta 2027. De hecho, su incorporación, junto a la de Víctor Meseguer, obligó al Pucela a hacer un desembolso de más de dos millones de euros el pasado verano al equipo nazarí. Ambos futbolistas no tuvieron minutos en Primera, Ferreira, a la sombra de Karl Hein; y Meseguer terminó la temporada cedido en el Racing de Santander.

El destino del portero portugués apunta a la Liga de su país, dado el interés de varios equipos lusos en su contratación, y más tras llegar como jugador libre.

El otro futbolista que no viajará a Chile con el equipo es Selim Amallah, cuya salida es «obligatoria» para el nuevo proyecto. El internacional marroquí no quiere jugar en Segunda División, y el Pucela quiere liberar masa salarial para fortalecer el centro del campo.

Amallah ha sido ofrecido a varios equipos turcos, entre ellos, el Fenerbahçe, con el que el Real Valladolid mantiene buenas relaciones desde el pasado mercado de invierno. De hecho, el club que entrena José Mourinho sería del agrado del futbolista, pero aún no existen negociaciones entre ambas entidades.

El centrocampista blanquivioleta tiene contrato hasta junio de 2027, como André Ferreira.