El Promesas estrena curso con una alegría en el 95

Samuel García-ADG Ourense Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El Promesas arrancó el curso liguero con un inesperado triunfo por la mínima en O Couto (0-1). Pintaba complejo para el filial blanquivioleta el reto de puntuar tras regalar Riki una expulsión que le debe servir para aprender a más de veinte minutos para el final, pero otro agasajo, en este caso por un tremendo error defensivo en cadena en el minuto 95, cuando ya se jugaba nuevamente igualdad por la doble amarilla a Manu Núñez en un ocaso embarrado, sirvió en bandeja los tres primeros puntos para el bloque que adiestra Javi Baraja.

Apostaron ambos conjuntos por ser fieles a sus esperados planteamientos, con gusto por la posesión de balón –pese al pobre estado del terreno de juego– y presión en campo contrario sobre similares esquemas tácticos. Fue mejor de inicio el Promesas, volcando el juego por el costado diestro ante la ausencia de un especialista defensivo en esa parcela de la zaga unionista. Carvajal, a pase de Ivorra, firmó un primer lanzamiento centrado que atrapó Vizoso, con Alin replicando por la banda con otro golpeo desviado. A la salida del filial dio respuesta la pizarra del emblema blanquivioleta Borja Fernández, con idéntica receta, explotando el potencial físico de De Prado al espacio.

UD Ourense Manu Vizoso; Samu (Osián, min. 74), Noel (Pol Bueso, min. 74), Labrada, Varo; De Prado, Manu Núñez, Parrilla (Migui, min. 86), Jaichenco; Hugo Busto (Barbosa, min. 58) y Rufo. 0 - 1 Real Valladolid Promesas Álvaro; Alin (Flores, min. 88), Iago Parente, Arco, Hugo San; César Porras (Sergio Esteban, min. 76), Jesús, Rulo (Neira, min. 61), Riki; Carvajal (Galde, min. 88) e Ivorra (Murcia, min. 76). Árbitro: Rodríguez García (Comité asturiano). Expulsó por doble amonestación al visitante Riki (min. 68) y al local Manu Núñez (min. 91). Amonestó con tarjeta amarilla a Labrada y De Prado por la UD Ourense y a Ivorra, César Porras, Flores y Murcia por el Real Valladolid Promesas.

Gol: 0-1 Neira (min. 95).

Incidencias: O Couto. 1.600 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios que asolaron Galicia, Castilla y León y Extremadura este verano.

El colectivo rojillo –ayer completamente de negro en homenaje a las víctimas de la ola de incendios– apenas sumó un zurdazo por encima del larguero de De Prado a sus escasos réditos ofensivos sobre un Promesas con menos posesión, bien instalado en bloque medio. César Porras e Ivorra, con otro disparo sin fuerza, quebraron una sostenida decadencia que se mantuvo hasta el descanso. Fue efímero un nuevo impulso local tras una pausa por atención médica a Vizoso, con Jaichenco rematando desviado un centro de Rufo en la mejor tentativa ourensanista. Al receso llegó el equipo de Baraja algo mejor, acreditando un pase filtrado de Riki sobre Ivorra y un prometedor robo de Porras, solventados ambos, de forma veloz, por Labrada.

El duelo quedó anclado en igualado pulso táctico en el reinicio, sin mejoría en los ataques. Un buen corte de Iago Parente en un pase de Hugo Busto que dejaba solo a Jaichenco y un disparo raso de Hugo San en la réplica coparon el balance ofensivo hasta que Riki, que ya había sido amonestado en el primer acto, se autoexpulsó con una injustificable entrada por detrás en campo contrario sobre De Prado. El cambio de escenario alimentó un nuevo paso al frente de la debutante UD Ourense, que nuevamente se esfumó con fugacidad. En ese efímero fulgor el recambio Barbosa, puro desequilibrio, chutó muy desviado a pase de Varo, y Jaichenco en la segunda acción se topó con el rápido blocaje de Álvaro. Baraja gestionó bien los tiempos y recursos, compactando el bloque, con Ivorra retrasado a la medular, pero dejando siempre tres jugadores para sorprender en ataque. Penando ambas escuadras por el desgaste acumulado y con la igualada como fin cercano, la parca apuesta de la UDO, que desechó jugar con el recurso de los centros hacia Rufo, se encontró con un Promesas aguerrido que en un bronco final –con expulsión de Manu Núñez por dos entradas a destiempo seguidas– dio con el premio en un centro lateral sin peligro que Labrada y Pol Bueso, aliados en el despropósito, convirtieron en franca oportunidad para Neira, letal con su ejecución rasa cruzada.