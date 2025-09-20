El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pugna por el esférico, en un momento del encuentro de este sábado. Real Valladolid
Real Valladolid B

El Promesas conoce los sinsabores de la derrota

El equipo de Javi Baraja pierde por primera vez esta temporada, pese a un gol a anotar a los 13 segundos

Nacho Díaz. ADG.

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:05

A la tercera jornada llegó la primera derrota de un Valladolid Promesas que vio puerta muy pronto, a los 13 segundos de juego, aunque acabó ... perdiendo en remontada contra el recién ascendido Vetusta por un tanto encajado en el minuto 91 (2-1). Pese a bajas importantes como Aranda, Koke o Xavi Moreno, el Promesas empezó el encuentro de El Requexón de la mejor manera posible.

