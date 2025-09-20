El Promesas conoce los sinsabores de la derrota

A la tercera jornada llegó la primera derrota de un Valladolid Promesas que vio puerta muy pronto, a los 13 segundos de juego, aunque acabó ... perdiendo en remontada contra el recién ascendido Vetusta por un tanto encajado en el minuto 91 (2-1). Pese a bajas importantes como Aranda, Koke o Xavi Moreno, el Promesas empezó el encuentro de El Requexón de la mejor manera posible.

Vetusta Narváez; Marcos Lopes (Adri Fernández, min. 68), Marco Esteban, Espinosa, Omar; Tejón, Enzo (Cheli, min. 39), Diego Menéndez; Castri (Lucas Antañón, min. 68), Joaquín (Coballes, min. 82) y Guille (Pablo Agudín, min. 68). 2 - 1 Real Valladolid B Álvaro; Alin (Flores, min. 72), Iago Parente, Arco, Hugo San; César Porras (Rulo, min. 78), Jesús, Ivorra, Riki (Hugo Calvo, min. 78); Carvajal y Neira (Murcia, min. 72).. Árbitro: Cardoso Rodríguez (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Alin y a los locales Castri, Cheli, Joaquín, Lucas Antañón y Marcos Lopes.

Goles: 0-1 Carvajal (min. 1). 1-1 Joaquín (min. 81). 2-1 Coballes (min. 91).

Incidencias: El Requexón. 200 espectadores.

El filial del Real Oviedo realizó el saque de centro, César Porras recuperó el balón a la altura de la línea divisoria y dibujó una conducción interior con la que liberó el pase hacia el desmarque de Carvajal, que se deshizo del marcaje de Tejón y superó a Narváez de lanzamiento cruzado a los 13 segundos de juego. Un disparo de Diego Menéndez desde fuera del área se marchó rozando el palo de la portería de Álvaro. Lo demás de la primera parte resultó un claro control de la situación por parte del Promesas.

El entrenador del Vetusta, Roberto Aguirre, se vio obligado a relevar a Enzo por lesión a seis minutos del descanso. No hubo sustituciones al paso por los vestuarios. La segunda parte arrancó con un Promesas mostrándose más concentrado. Esa mayor tensión competitiva de los jugadores de Javi Baraja se vio reflejada en una recuperación de Ivorra tras un saque de banda del Vetusta, y armó un contragolpe que, tras viajar con precisión de lado a lado, acabó en las botas de Riki dentro del área, y su centro conectó con Neira, que, sujetado por varios rivales, se las ingenió para revolverse y ejecutar un disparo que se marchó rozando el palo. El filial oviedista, atascado en las posesiones, trató de replicar a través de varios centros laterales ejecutados desde la banda derecha, pero chocaron con la defensa.

Los centrales del Promesas, Iago Parente y Arco, se habían hecho fuertes en el despeje, pero el Vetusta localizó en la zona de rechace una oportunidad de amenaza. Tejón cazó una segunda jugada en la frontal y, al primer toque, ejecutó un zurdazo que se fue rozando el palo. Los compases finales resultaron fatídicos y cambiaron el escenario por completo. La escuadra blanquivioleta se hundió sobre su propia portería, teniendo Arco que bloquear un disparo del revulsivo Pablo Agudín desde el interior del área.

La temida igualada llegó en el minuto 81 como consecuencia de un centro de Diego Menéndez desde la derecha rematado a trompicones por Joaquín. La remontada de un Vetusta pleno de fe se completó al paso por el primer minuto de la prolongación con una acción de alta escuela entre tres de los cinco revulsivos oviedistas: Adri Fernández progresó por el centro, Lucas Antañón tocó de espuela y Coballes batió por bajo a Álvaro. El Promesas espera sacarse la espina de la primera derrota en el derbi del próximo domingo contra el recién ascendido Atlético Astorga en los Anexos José Zorrilla.