Peter Federico y Chuki se llevan 'ex aequo' el MVP de un brillante Real Valladolid en Huesca

Los jugadores del Real Valladolid celebran uno de los cuatro goles ante el Huesca.

7,5 Guilherme Fernandes

Cinco paradas totales y tres a lanzamientos del Huesca desde dentro del área. En el gol de Ntamack poco pudo hacer.

7,5 Iván Alejo

Más que solvente partido del lateral vallisoletano, que volvió a mostrar su liderazgo en el campo. Activo en los duelos a ras de césped

8 Pablo Tomeo

Excelente encuentro del central en su vuelta a El Alcoraz. Despejó hasta once balones en el área del Pucela. Intenso y concentrado.

7 David Torres

Mantuvo el alto nivel que acostumbra, aunque se despistó en la marca sobre Ntamack que supuso el único gol del Huesca.

8,5 Guille Bueno

Notabilísimo partido del lateral izquierdo, con mucha capacidad para finalizar jugadas. Inició la acción del 0-3 y asistió a Amath en el 1-4.

7,5 Stanko Juric

El mediocentro croata mantuvo el orden en la medular del Real Valladolid y dio poca tregua a los jugadores del Huesca.

9 Julien Ponceau

El francés jugó como mediocentro para hacer carburar al Pucela con su creación y gran efectividad en los pases. Determinante.

9,5 Peter Federico

Enorme partido del extremo hispano-dominicano, con un doblete goleador que estiró la ventaja del Real Valladolid hasta el 0-3. Sobresaliente.

7 Stipe Biuk

Recuperó su posición como titular en detrimento de Amath y participó en varias acciones de ataque, incluida la asistencia del tercer gol.

9,5 Iván San José 'Chuki'

Rozó la perfección. Abrió el marcador con un golazo y sirvió de manera perfecta el 0-2 a Peter Federico. Se reivindicó a lo grande.

7,5 Juanmi Latasa

No tuvo el premio de marcar, pero una acción suya permitió generar el gol de Chuki. Abrió espacios arriba en su pelea constante.

El entrenador:

9 Guillermo Almada

Hay que concederle el sobresaliente por su planteamiento y capacidad para mostrar un Pucela ordenado y mejorado arriba. Logró que el equipo brillase.

También jugaron:

8,5 Amath Ndiaye

mpacto inmediato. Entró en el 74 y marcó en el 75 con un remate inapelable para rubricar el 1-4 y mantener la renta de tres goles.

8,5 Sergi Canós Tenés

Brilló con la acción que inició el cuarto gol, con un gran pase a Bueno. Estrelló un balón en la cruceta en el 95

- Álvaro Pérez 'Trilli'

Tocó diez balones en los últimos minutos y aseguró sus envíos.

- Víctor Meseguer

Relevó a Ponceau y no cometió un solo error en los siete pases que ejecutó

- Xavi Moreno

Sólo le dio tiempo a tocar tres balones y ejecutar una recuperación