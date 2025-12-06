Peter Federico y Chuki se llevan 'ex aequo' el MVP de un brillante Real Valladolid en Huesca
El hispano-dominicano marcó un doblete y el vallisoletano abrió el marcador y dio la asistencia en el segundo gol
Valladolid
Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:28
-
7,5
Guilherme Fernandes
Cinco paradas totales y tres a lanzamientos del Huesca desde dentro del área. En el gol de Ntamack poco pudo hacer.
-
7,5
Iván Alejo
Más que solvente partido del lateral vallisoletano, que volvió a mostrar su liderazgo en el campo. Activo en los duelos a ras de césped
-
8
Pablo Tomeo
Excelente encuentro del central en su vuelta a El Alcoraz. Despejó hasta once balones en el área del Pucela. Intenso y concentrado.
-
7
David Torres
Mantuvo el alto nivel que acostumbra, aunque se despistó en la marca sobre Ntamack que supuso el único gol del Huesca.
-
8,5
Guille Bueno
Notabilísimo partido del lateral izquierdo, con mucha capacidad para finalizar jugadas. Inició la acción del 0-3 y asistió a Amath en el 1-4.
-
7,5
Stanko Juric
El mediocentro croata mantuvo el orden en la medular del Real Valladolid y dio poca tregua a los jugadores del Huesca.
-
9
Julien Ponceau
El francés jugó como mediocentro para hacer carburar al Pucela con su creación y gran efectividad en los pases. Determinante.
-
9,5
Peter Federico
Enorme partido del extremo hispano-dominicano, con un doblete goleador que estiró la ventaja del Real Valladolid hasta el 0-3. Sobresaliente.
-
7
Stipe Biuk
Recuperó su posición como titular en detrimento de Amath y participó en varias acciones de ataque, incluida la asistencia del tercer gol.
-
9,5
Iván San José 'Chuki'
Rozó la perfección. Abrió el marcador con un golazo y sirvió de manera perfecta el 0-2 a Peter Federico. Se reivindicó a lo grande.
-
7,5
Juanmi Latasa
No tuvo el premio de marcar, pero una acción suya permitió generar el gol de Chuki. Abrió espacios arriba en su pelea constante.
El entrenador:
-
9
Guillermo Almada
Hay que concederle el sobresaliente por su planteamiento y capacidad para mostrar un Pucela ordenado y mejorado arriba. Logró que el equipo brillase.
También jugaron:
-
8,5
Amath Ndiaye
mpacto inmediato. Entró en el 74 y marcó en el 75 con un remate inapelable para rubricar el 1-4 y mantener la renta de tres goles.
-
8,5
Sergi Canós Tenés
Brilló con la acción que inició el cuarto gol, con un gran pase a Bueno. Estrelló un balón en la cruceta en el 95
-
-
Álvaro Pérez 'Trilli'
Tocó diez balones en los últimos minutos y aseguró sus envíos.
-
-
Víctor Meseguer
Relevó a Ponceau y no cometió un solo error en los siete pases que ejecutó
-
-
Xavi Moreno
Sólo le dio tiempo a tocar tres balones y ejecutar una recuperación