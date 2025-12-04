El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Víctor Orta atiende una llamada, durante un entrenamiento del primer equipo en los campos Anexos. Alberto Mingueza

El perfil de los refuerzos invernales del Pucela: cedido, sin coste y cuanto antes

La dirección deportiva tilda de «imposible» el fichaje de Urko Izeta para la delantera, por el que el Athletic pide dos millones de euros

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:34

Comenta

Con el mes de diciembre recién estrenado, el Real Valladolid trabaja ya contra el reloj para incorporar al menos dos futbolistas en esta ventana de ... invierno. El rendimiento del equipo, por debajo de lo esperado –sobre todo en el aspecto ofensivo–, lleva a la entidad a rastrear el mercado en busca de jugadores que puedan aportar sobre todo en este aspecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

