El perfil de los refuerzos invernales del Pucela: cedido, sin coste y cuanto antes

Con el mes de diciembre recién estrenado, el Real Valladolid trabaja ya contra el reloj para incorporar al menos dos futbolistas en esta ventana de ... invierno. El rendimiento del equipo, por debajo de lo esperado –sobre todo en el aspecto ofensivo–, lleva a la entidad a rastrear el mercado en busca de jugadores que puedan aportar sobre todo en este aspecto.

Sin cerrarse a una posible incorporación en el centro del campo, los esfuerzos del equipo de Víctor Orta están en la parcela de ataque, en la que podrían llegar «hasta dos atacantes», aunque las llegadas están vinculadas a las salidas de la actual plantilla.

Nada nuevo, ya que se trata del mismo escenario del pasado verano, incluso de mercados previos y que incluso responde a una tónica dentro del fútbol profesional en España –tanto en Primera como en Segunda–.

Sin embargo, la directriz en el club es no apurar el mercado invernal, que se desarrolla en el caso de España del 2 de enero al 2 de febrero, ambos inclusive. No esperar, como por ejemplo el pasado año al último día en el que se cerraron tres futbolistas (Adam Aznou, Antonio Candela y Florian Grillitsch).

En esta ocasión no se quiere llegar al Día 'D' y a la hora 'X', por que se entiende que ya no habrá lo que se busca y por el propio método de trabajo de Guillermo Almada, que exige un estado físico excelso al futbolista para colocarle en el campo.

De ahí, que la intención del Real Valladolid sea que «esta primera base de operaciones» sea casi inmediata, «porque si no el mercado tiene poco sentido», agregan desde Zorrilla. En ese sentido cabe destacar que el trabajo de la dirección deportiva es continuo, aunque en las últimas semanas se haya podido incrementar en esas opciones para la delantera, dado los acuciantes problemas para hacer gol del equipo en las últimas jornadas.

Uno de los primeros nombres que estaban encima de la mesa –no solo del Real Valladolid– es el de Urko Izeta, ariete del Athletic Club, y que la pasada temporada completó una gran campaña en el Mirandés. Compañero de Pablo Tomeo y Mathis Lachuer, el atacante vasco es una utopía para los blanquivioleta. La pregunta era obligada, pero más como el que estos día arranca la Carta a los Reyes Magos de Oriente. «¿Cuál es la situación de Urko?». Con una respuesta casi inmediata de que la salida de este tiene dos millones de euros de coste.

El delantero, que no ha entrado en los planes de Ernesto Valverde y que tiene el 'OK' del Athletic para negociar una salida, quiere jugar cedido, pero en Primera División. Es ahí donde entre el conflicto con el club de San Mamés, ya que la entidad rojiblanca cuenta con una oferta de un equipo turco de dos millones de euros, lo que implica que al representante de Izeta se le haya pedido una cantidad similar para dejar salir en este mercado de invierno al ex del Mirandés. «Para nosotros es imposible», se admite desde el Real Valladolid, que también ha jugado la baza de los excompañeros.

De ahí que la cruda realidad ponga a los blanquivioleta en otra realidad, la de buscar futbolistas de rendimiento inmediato, en un mercado invernal con unos condicionantes siempre complicados.

Cesiones y coste cero

Los refuerzos llegarán como cedidos o como jugadores libres, en una fórmula que el club también le plantea a los futbolistas con los que no cuenta o con los que quiere liberar masa salarial, «sin intocables».

La pasada campaña ya se empleó esta fórmula sin éxito, con la llegada de cinco futbolistas cedidos y uno en propiedad (Nikitscher), y su aporte no fue significante.

Sin embargo, en la retina de los aficionados está el mercado de hace dos temporadas, con el ascenso al final de la campaña, en el que el club incorporó con éxito a César Tárrega, Amath N'Diaye, Stipe Biuk o Lucas Oliveira, los cuatro importantes en la consecución del objetivo.

Todos llegaron con la fórmula de la cesión, y en el caso de Amath y Biuk, con la compra obligatoria en el caso de ascenso al término de la temporada.

Por ahí pasan las opciones del mercado de la dirección deportiva de Orta, con un rastreo a fondo del mercado internacional, con la Ligue 1 y la Ligue 2 con el foco (ya se vio en verano con la llegada de Ponceau y Jaouab), y descartes de equipos de Primera División que estén dispuestos a bajar a Segunda.

La opción de jugadores de ligas americanas también está encima de la mesa, dado el conocimiento de la propia propiedad o de Guillermo Almada, y las facilidades que podría haber para un futbolista con ganas de «explotar» en Europa. Futbolistas con vínculos o contratos con la Liga MX (o liga mexicana), incluso del Uruguay, del pasí natal del técnico blanquivioleta.