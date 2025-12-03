Todas las opciones abiertas para Chuki y Javi Sánchez

Juan J. López Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:09 Comenta Compartir

Para incorporar jugadores será importante dar salida a futbolistas de la actual plantilla, «sin intocables», desvelan desde el Real Valladolid.

Dos de los jugadores que ... están en la rampa de salida, porque además terminan contrato en el mes de junio y podrán negociar su salida desde el 1 de enero, son Javi Sánchez y Chuki. No se descarta que uno o los dos salgan en este mercado, con la intención en el caso del canterano de que pueda dejar algo en el club.

Noticia relacionada Pedro López, el lateral que se partía 'el pecho' «Los dos necesitan una solución», desvelan desde el entorno de ambos futbolistas, dado el cambio de rol que han experimentado a lo largo de esta primera parte de la temporada. Chuki ha pasado de ser el espejo de la cantera donde mirarse a ser suplente para Almada, con cada vez menos peso en el equipo. Este rol, unido a su situación contractual invita a que se valore su adiós.

Real Valladolid Club de Fútbol