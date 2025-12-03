El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki y Javi Sánchez. Carlos Espeso
Real Valladolid

Todas las opciones abiertas para Chuki y Javi Sánchez

El club asegura que «no hay intocables» y que tiene que haber salidas en el mercado de invierno

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:09

Para incorporar jugadores será importante dar salida a futbolistas de la actual plantilla, «sin intocables», desvelan desde el Real Valladolid.

Dos de los jugadores que ... están en la rampa de salida, porque además terminan contrato en el mes de junio y podrán negociar su salida desde el 1 de enero, son Javi Sánchez y Chuki. No se descarta que uno o los dos salgan en este mercado, con la intención en el caso del canterano de que pueda dejar algo en el club.

