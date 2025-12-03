Pedro López, el lateral que se partía 'el pecho'

José Anselmo Moreno Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:40 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Pedro López siempre fue 'Pechito' en Valladolid, donde estuvo seis temporadas y fue protagonista del ascenso de Mendilibar. Poco después metió uno de los mejores goles que encajó Casillas en su carrera, reconocido así por el propio guardameta, y para empezar su catálogo de anécdotas cuenta una a medio camino entre el fútbol y la fiesta de la Democracia. «Iba a ser baja en un partido ante el Athletic en San Mamés porque me tocó de mesa en unas elecciones en Torrent, donde estaba empadronado. Hice alegaciones, pude jugar y me expulsaron nada más empezar la segunda parte».

Con esa historieta empieza a contar una notable trayectoria en Pucela aunque, más tarde, «dobló la apuesta» al alcanzar el hito de competir en Europa con el Levante. Colgó las botas en la SD Huesca, donde estuvo dos temporadas, con un histórico ascenso de por medio. Allí recuerda que tuvo a Míchel de entrenador y jugó bastante pese a ser veterano. Ya en Primera, coincidió con Pacheta en el banquillo. De hecho, el técnico burgalés fue el último que lo alinea en un partido oficial, durante la última jornada de la campaña 20/21 en un empate a cero ante el Valencia. 'Pechito' ya era don Pedro e iba camino de los 38 años.

Vamos con ese minuto de gloria ya apuntado. Corría la campaña 2007-08 con el Pucela de Mendilibar recién ascendido y el Madrid visitaba Zorrilla en la cuarta jornada. En el minuto 70, Pedro López avanzó por la derecha y tras cruzar la divisoria lanzó un zapatazo rotundo que se coló en la portería de Casillas. Fue un obús.

«Lo recuerdo con cariño, pero fue una pena que no sirviera para ganar ya que Saviola nos empató al final. Fue muy emotivo, el campo estaba a reventar. No vi a nadie en el área y en lugar de centrar decidí pegarle y salió bien», subraya al tiempo que asegura sentir «orgullo» por el hecho de que un portero como Casillas alabara ese tanto, aunque dice que «casi me dieron más bola por sus palabras».

En lo personal, le sigue emocionando Pucela. «Valladolid es una ciudad que me dio mucho, mis hijos nacieron allí y hemos ido hace poco porque vivíamos cerca de VallSur y ellos querían recordar aquella zona y sus vivencias. Fue una etapa de mi vida muy bonita, también conocí a gente fuera del fútbol que son amigos».

«El gol a Casillas? Casi me dieron más bola por sus palabras»

Prosigue con sus recuerdos: «No sólo valoro haber estado tanto tiempo allí o haber sido capitán, es que la gente me trató espectacular. Eso sí, los primeros años lo pasé fatal con el frío y la niebla, pero recuerdo con cariño la ciudad y algo malo tenía que tener un lugar tan bonito. Firmé tres años y luego renové otros tres porque me sentía unido al club y a la ciudad».

Tras retirarse como futbolista profesional, ahora está al frente de la dirección deportiva del Torrent CF. Cuenta que en su primer año ejerciendo el cargo, el equipo disputó un 'play-off' de ascenso a Primera RFEF. «Caímos en la final contra el Talavera. Está siendo una buena experiencia. Cuando dejas de jugar tienes que encontrar algo que te motive y a mí el césped, o es jugando o no me convence. Me gustan más los despachos, es verdad que estuve en el cuerpo técnico del Levante y también estuve bien pero, con mi forma de ser, esto encaja mejor. Me gusta ver jugadores, hablar con agentes o directores deportivos, es más ameno», subraya.

Admite que la dirección deportiva estaba ya en su mente. «Siempre me llamó la atención organizar un equipo y montarlo desde cero. Me motiva más eso que el día a día de un cuerpo técnico, así que acerté firmando por el Torrent. El presidente, desde que dejé el Huesca y colgué las botas, había ido detrás de mí. Me decía que aquí había un buen proyecto. Decidí primero ir al Levante cuando me retiré, pero sabía que si salía del Levante mi siguiente reto estaba aquí». Pedro es torrentino, así que su infancia está marcada por su actual club. «Recuerdo de niño ver al Torrent en Segunda B y continué yendo al campo en Tercera. Más tarde empecé a jugar al fútbol, me fui a Santander, después a Valladolid y, obviamente, dejé de ir».

Sobre el enfrentamiento Huesca-Pucela de este sábado asegura que «la Segunda División es muy difícil, siempre ha habido igualdad y los partidos son muy ajustados, cualquiera te puede ganar. La Segunda es tan larga que da muchas vueltas».

Sobre su apodo «Un día estábamos en el gimnasio haciendo pesas y al levantarme les dije 'mirad qué pechazo tengo',... pues empezaron a llamarme 'Pechito'»

Aclaramos, por cierto, lo del apodo de 'Pechito' y dice que solo fue un mote de su etapa en Valladolid. «Salió un día que estábamos en el gimnasio haciendo pesas y al levantarme les dije 'mirad qué pechazo tengo', empezaron a llamarme 'Pechito' y así me quedé. Fue Bizzarri quien me lo puso y yo, por ejemplo, le puse abuelito a Alberto Marcos. Éramos una gran familia».

Cambiamos de tercio y desaparecen las risas. Hablamos de la dramática DANA del año pasado, que asoló su localidad: «No me afectó de manera grave pero sí a muchos amigos, un conocido mío perdió a sus dos hijos. Era tremendo, girabas una calle y veías cuatro pisos de coches levantados, barro, cadáveres... Si no lo has visto, no se puede contar. Yo aún tengo amigos que están de psicólogos», asegura.

Para acabar, dice que conserva todas las camisetas de sus años en Pucela y fotos de cuando fue uno de los capitanes porque el brazalete lo llevó con «orgullo». Su objetivo era «propiciar buen ambiente y buen rollo» que, sobre todo, reinaron en el vestuario del meteórico ascenso de Mendilibar. Allí estaban 'Pechito', el Nano, Chingu, El Ñapas, el Jilguero, el Abuelo, Sisiano,... «Compromiso, entrega, unión, alegría y respeto», son sus palabras para definir aquello. Tal vez el último gran equipo del que estar orgullosos en Pucela y en ese equipo... Pedro se partía «el pecho».

Reporta un error