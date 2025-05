La opción de un tándem vallisoletano para la dirección deportiva del Real Valladolid

Un cambio de propiedad en un club de fútbol activa automáticamente múltiples resortes. Desde los puestos ejecutivos a los responsables deportivos, el cambio de accionariado ... supone una revolución en todos los frentes, especialmente si viene acompañado de un fracaso tan sonoro como el protagonizado por el Real Valladolid esta campaña sobre el césped. La compra del club blanquivioleta por el grupo de inversión norteamericano Ignite, representado por el empresario mexicano Gabriel Solares, abre opciones que parecían cerradas (o, al menos, latentes), como la posibilidad de que la nueva dirección deportiva recaiga en un vallisoletano... o en dos.

«Hay que respetar a la ciudad y apostar por la gente de aquí», subrayó Solares a El Norte de Castilla el sábado, en sus primeras declaraciones públicas tras el anuncio oficial de la compra del Real Valladolid. Estas palabras abren la puerta a un próximo proyecto con caras reconocibles y con un componente de vallisoletanismo, más allá del accionariado extranjero. Y en este punto pueden confluir varios intereses.

Juanjo Lorenzo Molpeceres (Valladolid, 1976) y Alfonso Serrano Mosquera (Valladolid, 1970) son dos directores deportivos de amplio bagaje y éxitos reconocidos en su fecunda trayectoria profesional. Los dos pasaron por los despachos del José Zorrilla en sus inicios antes de saltar a otros clubes y proyectos.

A Lorenzo y Serrano les une una gran amistad personal y han mantenido un contacto constante a lo largo de las dos últimas décadas. Los dos directores deportivos albergan desde hace tiempo la idea de trabajar juntos en algún momento de sus carreras en un mismo club, con Zorrilla como destino ideal. La situación actual del Real Valladolid, con nuevos propietarios que aún deben oficializar sus planes en los diferentes estamentos de la entidad, invita a pensar en la opción de un tándem vallisoletano de manera inmediata... o a medio plazo, si al final se concretan otras posibilidades.

Juanjo Lorenzo ocupa actualmente el cargo de coordinador de la dirección deportiva en el Cádiz (Segunda División) y aún tiene un año más de contrato con los amarillos. Lorenzo es un talento vallisoletano precoz, como quedó de manifiesto cuando Ramón Martínez lo incorporó para el Real Valladolid como ayudante en la dirección deportiva en agosto de 1999. Juanjo Lorenzo, licenciado en Periodismo, mostró desde el primer momento un conocimiento enciclopédico del fútbol internacional. La marcha de Martínez al Real Madrid dejó a Juanjo Lorenzo a las órdenes de Santiago Llorente en el Pucela. El 28 de febrero de 2003, Lorenzo fichó también por el Real Madrid como responsable del área internacional del club blanco. Su meteórico salto profesional llegó meses más tarde, en octubre de 2003, cuando Patxi Izco le ofreció la dirección deportiva de Osasuna con tan sólo 26 años. Lorenzo aceptó y armó plantillas sensacionales, con fichajes de gran impacto. En 2010, abandonó el club rojillo (hubo contactos para que llegase al Real Valladolid, pero no cuajaron) y acabó recalando en el Tenerife para saltar posteriormente al Olympiacos y Apoel de Nicosia antes de volver a España como responsable del 'scouting' del Leganés entre abril de 2018 y junio de 2020. Luego, trabajó en la agencia You First Sports antes de incorporarse a la coordinación deportiva del Cádiz en diciembre de 2022, club en el que sigue actualmente.

El «sueño» de volver a Zorrilla

Alfonso Serrano, exfutbolista del Real Valladolid, Leganés y Numancia, acumula una larguísima experiencia profesional en los despachos, que se inició en el Numancia (con el primer ascenso de los sorianos a la élite en 1999). Pasó por el Real Valladolid como 'número dos de Santiago Llorente' (relevó a Juanjo Lorenzo) y saltó al Valencia antes de asumir la dirección deportiva del CD Tenerife en dos etapas, con pasos intermedios por Recreativo de Huelva y Málaga CF

Córdoba CF y RC Deportivo fueron sus destinos antes de llegar en 2021 al Albacete Balompié en Primera RFEF, club con el que subió a Segunda en un año, para disputar de manera fulgurante el 'play-off' de ascenso a Primera en 2023, con Rubén Albés en el banquillo. En febrero de 2024, meses antes de la conclusión de su contrato, Alfonso Serrano decidió finalizar su etapa en el 'Alba', donde la afición le idolatraba como el gran artífice de los éxitos recientes. En una entrevista con El Norte en 2022, Serrano manifestó que «uno de sus grandes sueños como vallisoletano» pasaba por ser «algún día» el director deportivo del Real Valladolid.