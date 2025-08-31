Las notas del Pucela: Tomeo roza el sobresaliente con notable para un canterano
Un suspenso y varios aprobados raspados en el partido ante el Córdoba
Valladolid
Domingo, 31 de agosto 2025, 13:09
7,5
Guilherme
Sigue sin encajar, y cuenta con la suerte de su lado. En una gran parada, el balón terminó en la escuadra.
-
7
Iván Alejo
Sin ser lateral, cubre ... sus carencias atrás con implicación. Levantó al estadio tras el gol anulado al Córdoba.
-
8,5
Pablo Tomeo
Ni un duelo perdido. Contundente al corte, y con peligro en cada incorporación al ataque. El mejor.
-
7,5
David Torres
Buen partido del canterano. Bien compenetrado con Tomeo. Nunca perdió su marca y estuvo aplicado.
-
5,5
Guille Bueno
Por debajo del partido que se marcó en Castellón. Con algunas molestias físicas, terminó cambiado.
-
7,5
Stanko Juric
Clave en la medular y el trabajo defensivo. Si Latasa es intocable en ataque, el capitán lo es en el medio.
-
5
Meseguer
Dio el mejor pase del partido a Amath, pero hay que exigirle mucho más a la hora de defender.
-
7
Biuk
El día que le entren... Desborde y calidad. En su debe, que ayer se entretuvo demasiado con la pelota.
-
6
Amath
Mejor que en Castellón. Crea peligro en ataque, pero su empeño defensivo es mejorable. Sin acierto en el pase..
-
5
Chuki
El partido más flojo de los tres iniciales. Se le pide que canalice el juego y sea capaz de terminar. Ayer no lo hizo.
-
8
Latasa
Un dolor de muelas para la defensa visitante. Su presión vital y su esfuerzo contagian. Le faltó el gol.
El entrenador:
-
5
Guillermo Almada
Tardó en hacer los cambios cuando el equipo necesitaba aire. El partido no se le puso en contra, porque el VAR anuló el tanto del Córdoba.
También jugaron:
-
4
Alani
Mal en la entrega, en un partido que requería pausa.
-
6
Trilli
Sin problemas en defensa, pero sin incorporarse al ataque en la recta final.
-
5
Ponceau
Detalles. Se espera más del futbolista llamado a liderar la creación.
-
8
Garri
Gran partido del lateral. Todo bien y su jugada 'messiana' casi marca la diferencia justo en el minuto 90.
-
5
Xavi Moreno
Poco contundente en defensa, pero bien compenetrado con Garri en la banda.
