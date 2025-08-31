El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pablo Tomeo se lamenta tras una ocasión clara en el área del Córdoba. Alberto Mingueza
Real Valladolid

Las notas del Pucela: Tomeo roza el sobresaliente con notable para un canterano

Un suspenso y varios aprobados raspados en el partido ante el Córdoba

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:09

  1. 7,5

    Guilherme

Sigue sin encajar, y cuenta con la suerte de su lado. En una gran parada, el balón terminó en la escuadra.

  1. 7

    Iván Alejo

Sin ser lateral, cubre ... sus carencias atrás con implicación. Levantó al estadio tras el gol anulado al Córdoba.

