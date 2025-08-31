Las notas del Pucela: Tomeo roza el sobresaliente con notable para un canterano

Sigue sin encajar, y cuenta con la suerte de su lado. En una gran parada, el balón terminó en la escuadra.

Sin ser lateral, cubre ... sus carencias atrás con implicación. Levantó al estadio tras el gol anulado al Córdoba.

8,5 Pablo Tomeo

Ni un duelo perdido. Contundente al corte, y con peligro en cada incorporación al ataque. El mejor.

7,5 David Torres

Buen partido del canterano. Bien compenetrado con Tomeo. Nunca perdió su marca y estuvo aplicado.

5,5 Guille Bueno

Por debajo del partido que se marcó en Castellón. Con algunas molestias físicas, terminó cambiado.

7,5 Stanko Juric

Clave en la medular y el trabajo defensivo. Si Latasa es intocable en ataque, el capitán lo es en el medio.

5 Meseguer

Dio el mejor pase del partido a Amath, pero hay que exigirle mucho más a la hora de defender.

7 Biuk

El día que le entren... Desborde y calidad. En su debe, que ayer se entretuvo demasiado con la pelota.

6 Amath

Mejor que en Castellón. Crea peligro en ataque, pero su empeño defensivo es mejorable. Sin acierto en el pase..

5 Chuki

El partido más flojo de los tres iniciales. Se le pide que canalice el juego y sea capaz de terminar. Ayer no lo hizo.

8 Latasa

Un dolor de muelas para la defensa visitante. Su presión vital y su esfuerzo contagian. Le faltó el gol.

El entrenador:

5 Guillermo Almada

Tardó en hacer los cambios cuando el equipo necesitaba aire. El partido no se le puso en contra, porque el VAR anuló el tanto del Córdoba.

También jugaron:

4 Alani

Mal en la entrega, en un partido que requería pausa.

6 Trilli

Sin problemas en defensa, pero sin incorporarse al ataque en la recta final.

5 Ponceau

Detalles. Se espera más del futbolista llamado a liderar la creación.

8 Garri

Gran partido del lateral. Todo bien y su jugada 'messiana' casi marca la diferencia justo en el minuto 90.

5 Xavi Moreno

Poco contundente en defensa, pero bien compenetrado con Garri en la banda.