Machis y Amath, recuperados para la causa en el Real Valladolid

El partido ante el Atlético de Madrid supuso la rehabilitación de dos futbolistas del Real Valladolid.

Darwin Machis confirmó con su titularidad ante ... los rojiblancos que ha dejado atrás una etapa de indolencia competitiva y está dispuesto a pelear sobre el césped, después de aprovechar los minutos que se le habían brindado como suplente.

Por otro lado, la aparición de Amath Ndiaye en el tramo final del choque ante los rojiblancos permitió ver de nuevo en acción a un futbolista que parecía extraviado durante la campaña y que ahora ha superado un largo periodo de ostracismo personal. En diferentes fases, tanto el venezolano como el senegalés están de vuelta.

El Real Valladolid trató de dar salida a Machis y a Amath durante el mercado invernal, pero fue imposible que las operaciones cuajaran. Lo mismo sucedió con Robert Kenedy, en un caso distinto en su evolución porque el brasileño sigue actualmente fuera de las convocatorias.

A Machis se le contemplaba internamente como un jugador con capacidades suficientes para revertir su situación y aportar al equipo si dejaba de lado su falta de voluntad. El extremo venezolano fue titular en cinco partidos de las primeras nueve jornadas de Liga, con Paulo Pezzolano en el banquillo. Sin embargo, tras la derrota por 1-2 frente al Rayo Vallecano en Zorrilla del 5 de octubre, cuando Machís fue sustituido al descanso, empezó una larga sequía competitiva para él. A partir de ese momento, fue incluido de manera intermitente en las convocatorias, pero sin llegar a jugar.

Álvaro Rubio sí contó con él durante su periodo de interinidad en el interregno entre el despido de Pezzolano y la llegada de Diego Cocca: el riojano lo alineó como titular en Copa frente al Real Ávila y le concedió minutos desde el banquillo en los choques ante Las Palmas y Valencia. Sin embargo, la llegada de Cocca al banquillo y la inminencia del mercado invernal le dejaron apartado de todas las convocatorias de enero, con la esperanza de que aceptase una salida. «Hay jugadores que no vamos a tener en cuenta y que necesitamos que se vayan para incorporar a otros. Y, si no consiguen club, no se van a ir. No es fácil. Son los casos de Machis y Kenedy. Si no hay ofertas, se tendrían que quedar y eso nos imposibilita tener cupos para traer a otros. Si los necesitamos, los usaremos, pero la idea es tratar de que no sea así para que salgan», dijo Cocca el pasado 23 de enero.

La actitud de Machis

Machis volvió a jugar como suplente el 7 de febrero ante el Rayo y el 16 de ese mismo mes contra el Sevilla, en los dos últimos partidos de Diego Cocca antes de su despido. Álvaro Rubio siguió dándole minutos, empezando por la segunda parte íntegra en San Mamés ante el Athletic Club. El venezolano ha mostrando otra actitud durante los partidos y ha sabido aprovechar las últimas oportunidades, como el cuarto de hora largo de que dispuso frente a la Real Sociedad, donde se mostró hiperactivo y colocó un gran centro al área que permitió marcar a Latasa. Mucho más inadvertido pasó en los últimos treinta minutos de la debacle colectiva ante el Getafe, pero su buen hacer en los entrenamientos recientes le permitió ser titular ante el Atlético de Madrid este lunes, en un partido en el que se le vio muy colaborativo en defensa para tapar las carencias de Henrique Silva. La última presencia de Machis en un once inicial en Liga antes de este choque databa del 5 de octubre.

La situación de Amath

El caso de Amath Ndiaye es el de una montaña rusa. El extremo llegó cedido la pasada temporada desde el Mallorca con una opción de compra que el Real Valladolid ejecutó en verano. Su impacto en Segunda resultó inmediato y Amath marcó cinco goles entre las jornadas 27 y 30, con actuaciones memorables. Una lesión en el bíceps femoral derecho cortó su progresión.

Este curso en la élite, el senegalés empezó en las alineaciones de Pezzolano (cinco titularidades en las nueve primeras jornadas), pero desapareció a partir de octubre de manera rotunda y no volvió a tener minutos en Liga hasta diciembre, en la interinidad de Álvaro Rubio (antes había jugado en Copa frente al Astur y al Real Ávila). Cocca le concedió presencia testimonial en Liga en los minutos finales de los partidos ante Real Betis y Espanyol. A partir de ese momento, empezó un periodo de ostracismo que le llevó a quedar excluido de las convocatorias desde el mes de febrero. Tras entrar en la lista de Cocca ante el Villarreal en la jornada vigésima segunda, Amath no volvió a contar hasta que Álvaro Rubio lo citó para el partido ante la Real Sociedad del pasado 29 de marzo. Amath también figuró en la convocatoria ante el Getafe de hace dos jornadas y volvió a jugar por fin ese lunes frente al Atlético de Madrid, el club de cuya cantera formó parte tras salir de los Anexos.

Amath tocó el balón en 16 ocasiones tras entrar en el césped del Metropolitano en el minuto 81 para relevar a Florian Grillitsch. Dio diez pases, todos ellos exitosos, y ejecutó dos centros al área de Jan Oblak que no encontraron rematador. Además, tuvo presencia arriba y recibió un empujón de Javi Galán en el área que ni el colegiado ni el VAR entendieron punible.

Desde el pasado 17 de enero en Cornellá, Amath Ndiaye no había jugado un solo minuto de competición. El largo túnel personal que ha atravesado durante estos meses parece haber quedado atrás. Ahora, al igual que el rehabilitado Darwin Machis, es otro jugador recuperado para la causa en el Real Valladolid en el último tramo de una campaña aciaga en lo colectivo.