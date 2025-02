Día de zoco, ¡cruza los dedos!

No veo necesario que tú y yo nos flagelemos unas líneas más con lo visto el sábado en el estadio de La Cerámica, así que vamos a hacer como si Villarreal, Real Madrid y Espanyol no le hubieran metido una decena a nuestro Real ... Valladolid. Imaginemos que alguien en la FIFA se ha dado un golpe en la cabeza y adelanta el cierre de mercado al 8 de enero, una semana después de abrir sus puertas.

Pensemos, por lo tanto, que todos los nombres que han sonado en las últimas 24 horas asoman por las oficinas de Zorrilla, no me digas por qué, un 7 de enero, y los elegidos (esos que se van a ir anunciando esta noche entre las 23 y las 23:59 horas) dan sus primeras carreras de blanquivioleta en los Anexos el día 9. ¿Tú crees que se resquebrajarían los cimientos de LaLiga? ¿Crees que los agentes no cobrarían la nómina de enero? ¿De verdad alguien cree que ese margen de tiempo es suficiente para convencer a otro club de que se lleve a Machis, a Kenedy, o a las dos a la vez? Alguno de los actores que forman parte de este zoco futbolístico, que los hay, han intentado justificarme las razones por las que se prolonga un mes, y te aseguro que ninguno de sus argumentos escaparía a la máquina de la verdad. No hay razones de peso, sí intereses (como todo lo que arrastra el fútbol), y como a todos ellos les encanta el circo que se monta el último día, perfectamente se podrían ahorrar el mes de trayecto y sacar sus cromos tres semanas antes.

Ahorraríamos en teléfono, algunos en fax, algunos directores deportivos ganarían fechas para esquivar todo tipo de improperios... y, llámame estúpido, pero los futbolistas ganarían tres semanas en sus procesos de adaptación y los clubes se beneficiarían de ello. ¡El propio Kike Pérez llevaría tres semanas más disfrutando del vaivén de las góndolas!

Nadie pierde,... y siempre nos quedará la duda de si un Real Valladolid con Nikitscher, Aidoo y los que darán mañana sus primeras carrera de blanquivioleta en los Anexos, habría sacado algo más que un disgusto de Cornellá e incluso algo más que una lágrima del estadio de La Cerámica.

Ya nunca lo sabremos, y como no ha trascendido que nadie se haya dado un golpe en la cabeza en la FIFA, la realidad es que la ventana de invierno se cierra esta noche, que clubes como el Real Valladolid ha tirado a la basura tres semanas con sus respectivas tres jornadas, y que los que mañana aterricen en Zorrilla necesitarán de otro tanto para encajar y entender lo que le pida Diego Cocca.

Caída a última hora la opción Solís y tumbada la salida de Lucas Rosa al Ajax, ya resuenan en el imaginario blanquivioleta otros nombres que te ha contado Juanjo López en las páginas de El Norte.

Con lo que vimos el sábado y lo que hemos sufrido en los últimos cinco meses, no nos queda otra que imaginar que hoy es 8 de enero y aún tenemos tiempo de recuperar la categoría.

¡Crucemos los dedos!