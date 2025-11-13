Luis García espera un partido de alta intensidad ante un Real Valladolid «candidato al ascenso» El técnico de Las Palmas dice que «hoy todo es fenomenal» en el cuadro canario pero que «llegarán momentos complicados»

Luis García, técnico de la UD Las Palmas, antes del último partido contra el Racing de Santander

Luis García Fernández, entrenador de la UD Las Palmas, echó flores este jueves a su colega Guillermo Almada «Posee muchísima experiencia en el fútbol. ... Es cierto que es su primera experiencia en España, pero es un entrenador que ha sacado muchísimo rendimiento donde ha estado y así lo demuestra también con el Real Valladolid. Está haciendo una buena temporada, en un equipo que, sin lugar a dudas, es otro de los candidatos al ascenso», valoró el técnico amarillo en una rueda de prensa telemática en Las Palmas ante la alerta meteorológica por la borrasca Claudia, antes de viajar a Valladolid.

«Va a ser un partido intenso, un encuentro donde tendremos que hacer las cosas muy bien para traernos los tres puntos, que es lo que queremos», ahondó Luis García. El técnico evitó cualquier complacencia por la buena campaña de su equipo y declaró: «Hoy parece que todo es fenomenal, pero llegarán momentos complicados y me querréis echar en cualquier momento».

