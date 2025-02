Una trinchera de 70 minutos

Diego Cocca apuntó en la previa que no le convencen todos los futbolistas. Su primer once tras el cierre del mercado entrega varios mensajes. Nikitscher por delante de Juric. Son parecidos, pero el croata defiende mejor. A su recambio le faltan minutos. Tiene planta y ... buenas formas, pero en Vallecas se quedó en el amago. En el lateral diestro apostó por Candela para doblar la posición con Luis Pérez por delante. Debió alternarles. El andaluz rinde mejor atrás y el italiano demostró más desparpajo para convertirse en puñal, al menos hasta que le aguantó el fuelle. Esto provocó una obturación total del fútbol por las bandas. En la izquierda, Anuar y Torres bastante tuvieron con defender a De Frutos y Ratiu. Aidoo, el último de los refuerzos que se asomó al once, aportó nervio y orden. Le sobró el abuso del balón en largo, pero me quedo con su intensidad.

2 El balón quema en la bota y el fútbol desaparece

Al Pucela le arde el balón en la bota. Diego Cocca continúa inmerso en su particular cruzada para obrar el milagro. Y en este camino, como es lógico, antepone la solidez a la fantasía. Esto hace que a sus pupilos les queme el balón en la bota, lo que multiplica los patadones y difumina el juego elaborado. Así aguantó en pie setenta minutos. La trinchera no es infinita y el Rayo supo acelerar en el momento oportuno. Cocca movió el banco y con Grillitsch apareció un ligero atisbo de ese futbolista virtuoso que pide a gritos el centro del campo. La dirección deportiva ha omitido las carencias ofensivas que destila el equipo en este mercado invernal y el resultado es el que se vio ayer en Vallecas, mucho sacrificio, orden en defensa y demasiado espacio entre la medular y el delantero centro. Si no hay robo en campo contrario, las transiciones se convierten en un traqueteo sin visos de generar demasiado peligro.

3 La presión adelantada y el fútbol vertical

El plan de Cocca pasa por robar arriba y aplicar la máxima verticalidad al despliegue. Tal vez no sea su sello, pero es lo que tiene. Sabe que no cuenta con futbolistas capaces de dar pausa y elaborar desde atrás y por eso se la juega a provocar el error del contrario y a partir de ahí construir las fases ofensivas de su equipo. El problema no solo reside en la creación. El boquete gana continuidad en la falta de profundidad por los costados. Hasta que Moro se recupere, el Pucela se presentará sobre el césped como un bloque prieto, encomendado a que suene alguna flauta y a que el rival no emboque para salir vivo. Ayer, el Rayo reventó la zanja blanquivioleta en el minuto 70. Latasa la tuvo casi a puerta vacía. Volvió a demostrar todas sus carencias. Catoira no vio necesario fichar un delantero ni un extremo. Es lo que hay.

4 El cero como palanca para ganar confianza

El Real Valladolid ensanchó el tiempo que aguantó en pie con respecto al partido anterior. Al conjunto blanquivioleta no se le pueden poner muchos peros en lo referente a su actitud y compromiso. El problema es que en Primera no vale con la voluntad, hacen falta más cosas. Oficio, calidad, definición, eficacia. Esa plantilla larga de la que habla Catoira, tras el fiasco que ha representado el mercado invernal, se volvió a estrellar ayer contra todas sus limitaciones. Cocca lo intenta con todos los argumentos que se asoman a su libreta, pero no tiene más opción que seguir empujando con fe. Su mayor angustia es el tiempo que tiene por delante y la distancia, cada vez mayor, que le separa del milagro.

5 Un partido menos, un socavón más

Cada hoja que arranca el calendario es una lágrima blanquivioleta. El Pucela intenta competir, pero cada partido es un ejercicio de supervivencia que siempre suele terminar entre lágrimas. Diego Cocca va integrando a los nuevos, pero el mercado de invierno ha restado potencia y ha generado más incertidumbre. Como si no hubiera suficientes problemas. De los futbolistas recién llegados, Grillitsch tiene calidad para moverla en el eje del equipo. Me falta ver si tendrá continuidad en el juego. Aznou está demasiado verde. Por eso puso a Torres por delante. El resto se quedó en tímidos apuntes. Es lo que tiene desprenderte de titulares para buscar el prodigio con jugadores que pisan terreno desconocido. Que Dios nos pille confesados.